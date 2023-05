結局運動で体重を減らすことはできるのか？

適度な運動が体重の減少に役立つとよく言われますが、一念発起して運動を始めても体重が変わらず長続きしなかったという人も少なくないはず。こうした経験から自然と湧いてくる「本当に運動でやせられるの?」という疑問に、肥満治療の専門家が答えました。 Does exercise help you lose weight? https://theconversation.com/does-exercise-help-you-lose-weight-198292 過去70年以上にわたり、運動が体重管理に果たす役割についての研究が重ねられていますが、最近では単なる運動だけでは体重減少にほとんど影響が出ないという見方が主流になってきています。

・関連記事

運動は「体重を減らす」ことに向いていない、運動が健康にもたらす5つのメリット - GIGAZINE



「運動するとやせる」「妊婦に運動は無理」など本当は間違っている9つの「運動の常識」 - GIGAZINE



なぜ運動後に体重が増えてしまうことがあるのか? - GIGAZINE



運動しても体重が減らないのは、運動時以外の行動が変化するから - GIGAZINE



1年以上「1日500kcalの消費」をきっちり計算したダイエットが思い通りにならなかった理由とは? - GIGAZINE



太りやすい人に最適な6つの運動が判明 - GIGAZINE



「運動は健康にいいがダイエットに最適な方法ではない」という理由とは? - GIGAZINE



ダイエットに最適な「脂肪を燃焼しやすい運動強度」とは? - GIGAZINE



体重を落としてシェイプアップするためにエクササイズよりも重要なカギとなるものとは? - GIGAZINE

2023年05月27日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.