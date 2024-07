2024年07月04日 21時00分 メモ

体重測定は週1回やればOK、毎日の計量はむしろ体重増加につながるおそれも



減量のための食事療法や運動プログラムを行っている場合、毎日の体重測定が推奨されますが、専門家によると、ちょうどよいのは「週1回の体重測定」だそうです。



How often should you really weigh yourself?

https://theconversation.com/how-often-should-you-really-weigh-yourself-223864





減量と健康のためのプログラム「Interval Weight Loss」の創始者であり、シドニー大学で肥満治療に関する研究を行っているニック・フラー博士は、体重の変化に意識を持つことで、効果的な減量と体重管理に役立つことから、体重測定を推奨しています。



フラー博士によると、数カ月にわたって定期的に体重測定をした人は、体重測定をしなかった人より、BMIが1ポイントから3ポイント低かったという結果が先行研究で示されているとのこと。



ただ、体重測定の頻度について、フラー博士は「毎日にしても追加の減量効果は見られませんでした」と述べ、毎週でよいと語っています。



体重は短いスパンで、食事や測定時の環境によっても変化します。たとえば、炭水化物を食べた翌日は、一時的に体内の水分が増えることになるため普段より体重は増加します。またシンプルに「食べた分だけ重さが増える」ともいえるので、食事摂取量が少ない朝より、いろいろ飲み食いした後の夜のほうが体重は増加します。





また、トイレに行くと減ります。通常の排便で、100gほどの変動があります。ジムで汗をかいても、その分だけ減ります。女性の場合はホルモン変動による体重増減も大きく、月経周期で黄体期に入ると0.5kgから2kgぐらい体重が増加することがあります。



さらに、中年になると人間は体重が増えやすくなり、平均して年に0.5kgから1kgほど体重が増加するとのこと。





だからといって細かく体重測定を行うと、「現在の体重はどれぐらいか」が気になってしまって悪影響を及ぼしかねないというのがフラー博士の主張です。博士は、流行のダイエットを取り入れたとしても、それが持続可能なものとは限らず、むしろ、体重増加につながるおそれがあると指摘。



その代わりに週1回、できるだけ同じ環境、同じタイミングで計量することをフラー博士は勧めています。