2023年06月09日 11時53分 ハードウェア

AppleのVision ProについてMeta Quest 3を発表したマーク・ザッカーバーグCEOが「私が望むものではない」と語る



Appleが2023年6月に開催された開発者向けカンファレンス「WWDC23」で発表したMRヘッドセット「Vision Pro」について、VRデバイスのMeta Quest 3を発表したMetaのマーク・ザッカーバーグCEOが「AppleのVision Proは、Metaがすでに探求を終えた技術を用いた大きなブレイクスルーのないプロダクトで、ユーザーがデバイスをどう使うかというビジョンについては私が望むものではありません」とコメントしたと報じられています。



Here’s what Mark Zuckerberg thinks about Apple’s Vision Pro - The Verge

https://www.theverge.com/2023/6/8/23754239/mark-zuckerberg-meta-apple-vision-pro-headset



After a Rocky Year, Zuckerberg Lays Out Meta’s Road Map to Employees - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/06/08/technology/mark-zuckerberg-meta.html



アメリカのカリフォルニア州メンローパークにあるMeta本社で2023年6月8日に、2020年以降初めての開催となる全社会議が行われました。





そこで、ザッカーバーグ氏は以下のように発言したそうです。



「Appleがついにヘッドセットを発表したので、それについて少し話したいと思います。私は、Appleが何を出荷するのか、本当に知りたかったのです。まだ実物を見ていないので、実際に使ってみて、どうなるか、どう使われるかを見れば、もっとよくわかると思います。最初に見たところで言うと、物理法則の制約に対して、私たちのチームがまだ探求しておらず考えもしていないような、魔法のような解決策はないというのが良い知らせでしょう。(Vision Proは)高解像度のディスプレイを採用したことで、7倍のコストと電力供給技術を搭載し、バッテリーやワイヤーを必要とするほどのエネルギーが必要になりました。こうした設計上のトレードオフを行ったことに、Appleが目指す道には意味があるのかもしれません」





「しかし、今回の発表では、AppleとMetaで価値観やビジョンが違うということが実によく表れたと思います。私たちは、Meta Quest 3などの製品をできるだけ多くの人が利用しやすく、手頃な価格で購入できるようにするための革新的な取り組みを行っています。この取り組みは私たちの活動の中核をなすものです。そして、私たちは何千万台ものMeta Questシリーズを販売してきました」



「さらに重要なのは、メタバースに関する私たちのビジョンは、基本的にソーシャルなものであるということです。それは、人々が新しい方法で交流して親しくなることです。また、私たちのデバイスは、アクティブであること、何かをすることを目的としています。それに対して、Appleが見せたデモはどれも、人が一人でソファに座っているようなものでした。それは未来のコンピューティングのビジョンかもしれませんが、私が望むものではありません。私たちの取り組み方には、本当に哲学的な違いがあるのです。そして、Appleが何を発表してどのように競争しようとしているのかを見て、私はさらに興奮し、私たちのしていることは重要であり、成功するのだと、さまざまな意味で楽観的になりました」





また、ザッカーバーグCEOはAIについて、「すべてをコンロトールするように1つのAIに統合しようとするのではなく、さまざまなAIを開発して製品展開していく」というビジョンを持っていることを明らかにしました。さらに「人によって関心事は異なります。こうしたさまざまな関心事をすべて代表するには、多様なAIが必要となるでしょう」と語り、「何百万人もの技術者がテクノロジーに関わることができ、外部からの監視も強化される」ことから、オープンソースの重要性を訴えました。