Microsoft公式が「Windows XPの壁紙」の4K対応版を公開している

「Windowsの壁紙」と聞いて「青空を背景に緑の丘が写るWindows XPの壁紙」を真っ先に思い浮かべる人は多いはず。この「Windows XPの壁紙」の高解像度版をMicrosoft公式が公開していることが話題になっていたので、実際にダウンロードしてWindows 10やWindows 11の壁紙に設定してみました。 Today I stumbled upon Microsoft’s 4K rendering of the Windows XP wallpaper | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/06/i-just-found-out-that-microsoft-made-a-4k-version-of-the-windows-xp-wallpaper/ 「Windows XPの壁紙」はMicrosoftの壁紙公開ページでひっそりと公開されています。壁紙公開ページには以下のリンクをクリックするとアクセスできます。 Microsoft Design - Wallpapers https://wallpapers.microsoft.design/ 公開ページにアクセスしたら、画面を下方向にスクロールします。

2023年06月09日 12時30分00秒 in レビュー, アート, Posted by log1o_hf

