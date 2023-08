2023年08月02日 20時00分 サイエンス

筋肉増強用のサプリメントを服用することでアルツハイマー病の進行を食い止められる可能性



必須アミノ酸「ロイシン」から作られる成分「ベータ・ヒドロキシ・ベータ・メチル酪酸(HMB)」は、筋タンパク質の合成の促進や分解の抑制などの効果があり、筋肉増強サプリメントとして服用されることがあります。そんなHMBのサプリメントを服用すると、アルツハイマー病の進行による認知機能の低下が抑えられる可能性があることが報告されています。



記憶力や思考力が徐々に低下するアルツハイマー病の原因は明らかになっていませんが、アルツハイマー病患者の脳にはアミロイドβタンパク質とタウタンパク質が集まって形成される「プラーク」と呼ばれる塊が蓄積することが明らかになっています。そのため、現在ではプラークが脳内のニューロンの機能不全を引き起こし、アルツハイマー病につながると考えられています。





これまでにさまざまな研究者が、アルツハイマー病の原因やその治療法に関する研究を行ってきましたが、これまでアルツハイマー病の治療法は見つかっていません。ラッシュ大学の神経科学者であるカリパダ・パハン氏は「アルツハイマー病の仕組みを理解することは、脳を保護しつつアルツハイマー病の進行を食い止めるための効果的な医薬品を開発するために重要です」と述べています。



そこでパハン氏らの研究チームは、脳内にプラークが形成され、アルツハイマー病のような症状を持つマウスに対してHMBを経口投与しました。すると、マウスの体内でタンパク質の数が増加しただけでなく、脳内のプラークが縮小し、ニューロンの成長因子を強化して学習力や記憶力の低下が食い止められたことが報告されています。





研究チームによると、投与したHMBはマウスの脳内の「PPAR-α」と呼ばれる核内ホルモン受容体を刺激して、脂肪酸の代謝を助けているとのこと。脂肪酸は脳内でニューロンや神経を保護する役割を果たしています。つまり、筋肉を増強させるHMBのサプリメントを服用することで、アルツハイマー病による認知機能の低下を食い止めつつ、歩行が困難になったり、体が硬くなったりするアルツハイマー病に関連した身体的症状の進行を抑えることができる可能性があるとされています。



HMBは専門の医師による処方箋や危険性のあるステロイド剤ではなく、一般的なドラッグストアやスポーツ専門店などで入手できる市販のサプリメントです。ボディービルダーは定期的にHMBを摂取することで、運動パフォーマンスを向上させつつ、筋肉サイズの成長を促します。





また、これまでの研究で、HMBを長期間服用しても、身体に悪影響を及ぼすような副作用がないことが明らかにされています。



パハン氏は「今回のマウスでの実験は、アルツハイマー病患者の病気の進行を食い止め、患者の記憶を保護するための最も安全かつ簡単なアプローチの1つかもしれません」と述べ、「HMBを投与したマウスの結果をアルツハイマー病の患者でも再現できれば、アルツハイマー病治療への道が開かれるでしょう」と語っています。