2026年04月09日 13時15分 AI

Geminiに「NotebookLM」が統合されGeminiからノートブックを作成できるように



ウェブサイトやファイルを横断的に分析して1つのコンテンツとしてまとめてくれるGoogleのAIツール「NotebookLM」が、AIアシスタントのGeminiに統合されました。



Google introduces Notebooks in Gemini, a project management tool synced with NotebookLM

https://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/notebooks-gemini-notebooklm/



NotebookLMは「ローカルからアップロードしたファイル」「Googleドライブのファイル」「インターネット上に公開されている情報」を登録して「ノートブック」を作成し、情報を分析できるツールです。詳しい使い方は以下の記事で解説しています。



無料で自分専用のAIを日本語のウェブサイトやファイルを指定して作れるGoogleのAIサービス「NotebookLM」の使い方レビュー - GIGAZINE





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新たに、Geminiでノートブックを作成する機能に直接アクセスできるようになりました。ウェブ版のGeminiの「Gem」と「チャット」の間に「New notebook」という項目が表示され、ここからノートブックを直接作成できるようになるとのこと。記事作成時点ではGoogle AI Ultra／Pro／Plusのユーザーを対象に展開されています。





Googleは「ユーザー対話型のGeminiと統合することで、Geminiは情報を強力なツールやウェブ検索と組み合わせ、他にはない有益な回答を提供します」と伝えました。



ノートブックはGeminiとNotebookLM間で同期されるため、一方のアプリで追加した情報源は自動的にもう一方のアプリにも表示されます。Googleは「学生であれば、授業の内容をノートブックに追加し、NotebookLMを使用してビデオ概要を作成してみてください。翌日、Geminiを開き、その内容に基づいてエッセイの骨子を作成するように指示してみましょう」といった使い方を紹介しました。



GoogleのAI情報収集ツール「NotebookLM」でノートの内容を動画にまとめる「ビデオ概要」機能が進化 - GIGAZINE

