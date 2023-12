GoogleがGemini ProとPaLM 2を搭載したメモ作成アプリ「NotebookLM」を実験的にリリース

Google launches AI-powered notebook with in-house developed Gemini Pro and PaLM 2 | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/google-launches-ai-powered-notebook-with-in-house-developed-gemini-pro-and-palm-2 このメモアプリ「NotebookLM」は、2023年5月に行われたイベント「Google I/O 2023」の中で「Project Tailwind」という名前で発表されていたメモ作成アプリです。ベースになっているのは、GoogleのマルチモーダルAIであるGeminiのProモデルと、大規模言語モデルであるPaLM 2です。 NotebookLMは、ドキュメントをアップロードしたり、コンテンツをコピー&ペーストしたりすると、その場で適切と思われるオプションを分析して表示してくれます。また、内蔵されている仮想アシスタントに作業を指示したり、質問して回答を得たりすることも可能だとのこと。

2023年12月11日 10時44分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

