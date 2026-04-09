2026年04月09日 13時25分 サイエンス

ネコがごはんを残す理由が解明される、エサの匂いが変わると再び食べるように



ネコは出されたエサを食べ残すことが多いですが、その理由については「野生時代の本能によるもの」「もともと小食」「ネコは気まぐれ」などと考えられているものの、正確な仕組みはよく分かっていませんでした。岩手大学の研究グループはネコに与えるエサを調整することで、ネコが食事をやめる理由が満腹だけではなく匂いに関係していることを発見しました。



Olfactory habituation and dishabituation dynamically regulate feeding motivation in domestic cats - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938426001125



ネコがごはんを残す理由を解明 ―同じ餌でも匂いを変えると再び食べる―｜国立大学法人 岩手大学

https://www.iwate-u.ac.jp/cat-research/2026/04/007818.html



Why Cats Stop Eating — It’s Not Just Fullness - YouTube





イヌは食べ物があるとき一度に大量に食べる傾向がありますが、ネコは一般に1日数回に分けて少量の食事を摂る「少量頻回摂食」を示すことが知られています。この摂食行動は、体内のエネルギー調節と外部の環境および感覚的影響とのバランスを取るためと考えられていましたが、このネコ特有の摂食行動の背景にどのようなメカニズムがあるのかはよく理解されていませんでした。



岩手大学農学部の宮崎雅雄教授、大学院生の高橋巧氏らの研究グループは、12匹の猫を用いて実際のネコの摂食行動を観察する実験を行いました。まず、ネコは16時間(前日の18時から翌朝10時)絶食した後でもほとんどの個体が与えられたエサを食べきる前に自発的に食事をやめたことが確認され、少量頻回摂食が実際に確認されました。





次に、いくつかの条件下で「10分間の摂食」と「10分間の休息」を6回連続して繰り返す摂食サイクルにおける食物摂取量を比較しました。全てのネコは3段ケージに1～2匹ずつ収容し、温度24度、点灯時間7時～17時の条件下で飼育されました。水は自由に摂取でき、1日2回標準的なドライフードを与えています。それぞれのネコは隔離されておらず、同じ部屋にいる他のネコと継続的に接触できます。この状態でエサの与え方を調整する実験を10日間連続で毎日1回実施しました。



その結果、同じ食べ物を繰り返し与えた条件では摂取量が徐々に減少しましたが、6種類の異なる食べ物を与えるとこの減少は著しく緩和され、累積摂取量が増加しました。また、同じ食べ物を繰り返し与えた後に別の食べ物を与えると、新しい食べ物の嗜好性に関係なく、摂取量が回復したことも観察されています。





さらに、2つの仕切りがある皿を使って「新しい食べ物の匂い」だけを追加し、食べ物自体は同じものを与え続けた場合でも、新しい食べ物を与えた時と同様の回復が見られました。逆に摂食サイクルの合間に同じ食べ物の匂いに継続的にさらされるとその後の摂食量が抑制されたことから、ネコの少量頻回摂食に関する小食のメカニズムは「匂い」に依存していると研究チームは結論付けています。





研究を主導した宮崎氏は「本研究はネコの少量ずつ何度も食べる行動に、嗅覚による調節が関わることを初めて実験的に示しました。この成果は、ネコの摂食行動の理解を深めるだけでなく、食欲が低下したネコへの新たな給餌戦略や、ペットフードの設計への応用にもつながることが期待されます」と述べています。

