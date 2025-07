ダラダラ長いYouTube動画をGoogleの無料AIノート「NotebookLM」でサクッと要約して短時間で理解可能にする方法＆「ながら聞き」できる音声ポッドキャストの生成方法

・関連記事

GoogleのAI搭載メモ作成ツール「NotebookLM」にネットから関連ソースを探す機能が追加 - GIGAZINE



GoogleがAIでユーザーが興味を持つ話題に関する5分未満の音声概要を生成する「Daily Listen」を発表、1日のトレンドを音声でサクッと確認可能に - GIGAZINE



GoogleがNotebookLMを使ったリアルタイム音声概要作成機能など3つの新機能を公開、ユーザーがポッドキャストのようにAIのホストと会話できる - GIGAZINE



GoogleのGemini搭載AI文章生成ツール「NotebookLM」に音声要約をカスタマイズできるオプションが追加される、NotebookLM Businessのパイロット版も開始 - GIGAZINE



GoogleのパーソナライズAI「NotebookLM」でAIが音声概要を読み上げる機能の興味深いポイントをエンジニアが解説 - GIGAZINE



Googleの自分専用AI作成サービス「NotebookLM」で学習データにYouTubeの動画を指定可能に - GIGAZINE



2025年07月07日 20時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article How to quickly summarize a long YouTube ….