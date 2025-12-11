2025年12月11日 15時28分 メモ

世界最大級のポルノサイトでユーザーは一体どんな動画を視聴しているのかが丸わかりな統計データをPornHubが公開、最も検索されたゲームは「原神」キャラクターは「ティファ」



ポルノ動画サイトのPornHubが2025年のユーザーの動画視聴習慣をまとめた統計データを公開しました。



2025 Year in Review - Pornhub Insights

https://www.pornhub.com/insights/2025-year-in-review



PornHubのトラフィックトップ20カ国は以下の通り。日本は前年比で2ランク降下の11位でした。なお、トップ20カ国がPornHubのトラフィックの77.5％を占めるそうです。





平均エンゲージメント時間は9分33秒で前年比で7秒減少。なお、平均エンゲージメント時間は18～24歳の最も若い年齢層が平均よりも26秒短く、65歳以上は平均よりも2分も長いそうです。また、男女で比較すると女性の方が平均エンゲージメント時間が15秒長い模様。トップ20カ国の平均エンゲージメント時間を比較すると、日本が最も長い11分2秒で、これは前年比で80秒増だそうです。





PornHubユーザーがサイトを訪れる時間を分析した結果が以下。青色が濃くなればなるほど平均よりもトラフィックが少ないことを示し、オレンジ色が濃くなればなるほど平均よりもトラフィックが多いことを示します。夜の22時以降のトラフィックが多く、朝の3～5時が最もトラフィックが少なくなる時間帯のようです。この傾向は曜日に関わらず同様に見られます。





PornHubユーザーの人口統計は以下の通り。



ユーザーの平均年齢は38歳で2024年から変化なし。年齢層別にみると18～24歳の割合が前年比2％増の29％、25～34歳の割合が前年比1％減の23％、35～44歳の割合が17％、45～54歳の割合が14％、55～64歳の割合が前年比で1％減の10％、65歳以上の割合が7％です。





日本人ユーザーの年齢層は18～24歳の割合が12％、25～34歳の割合が11％、35～44歳の割合が13％、45～54歳の割合が25％、55～64歳の割合が20％、65歳以上の割合が19％と、全体平均と比べるとかなり高齢であることがわかります。





なお、18～24歳のユーザーが多かった国はエジプト(50％)、フィリピン(49％)、イギリス(47％)です。



全ユーザーの男女比は男性が62％、女性が38％です。トラフィックトップ20カ国のうち、女性ユーザーが50％を越えた国はフィリピン(64％)、コロンビア(56％)、アルゼンチン(56％)です。一方、ヨーロッパでは女性ユーザーの割合が低く、イギリスは25％、ドイツは26％、イタリアとオランダは27％でした。なお、日本の女性ユーザー比率は31％で、トップ20カ国の中では12位です。





PornHubユーザーが最も視聴したカテゴリは以下の通り。





1位：Lesbian(レズビアン)

2位：Transgender(トランスジェンダー)

3位：MILF(年上のお姉さん)

4位：Anal(アナル)

5位：Mature(熟女)

6位：Japanese(日本人)

7位：Threesome(3P)

8位：Hentai(ヘンタイ/アニメ系ポルノ)

9位：Ebony(黒人)

10位：Asian(アジア系)

11位：Big Tits(巨乳)

12位：Creampie(膣内射精)

13位：Amateur(アマチュア)

14位：Popular With Women(女性に人気)

15位：Verified Amateurs(認証素人)

16位：Cartoon(アニメ)

17位：Big Dick(巨根)

18位：Indian(インド系)

19位：Big Ass(巨尻)

20位：BBW(ふくよかな女性)

21位：Blowjob(フェラ)

22位：Solo Female(女性の自慰行為)

23位：Role Play(ロールプレイ/コスプレ系)

24位：Latina(ラテン系)

25位：Virtual Reality(VR/バーチャルリアリティ)

26位：Korean(韓国系/コリアン)



国別で見た最も視聴されたカテゴリが以下。日本で最も視聴されたカテゴリは「Japanese」です。この他、ロシアや北欧でなぜか「トランスジェンダー」コンテンツが圧倒的人気を誇っているのがわかります。





2025年に最も成長したコンテンツが「Podcast(ポッドキャスト)」で、前年比327％増という驚異の成長を遂げています。次点が「Gaming(ゲーム)」(前年比283％増)です。最も平均視聴時間が長いカテゴリは「Massage(マッサージ)」(7分33秒)で、最も平均視聴時間が短いカテゴリは「Vertical Video(縦型動画)」(3分56秒)でした。





トラフィックをデバイス別で分類すると、スマートフォンの割合が87％と圧倒的に多く、PCが11％、タブレットが2％でした。





スマートフォンユーザーをOSで分類すると、Androidユーザーが67.7％、iOSユーザーが33.1％、その他が0.02％です。PCユーザーをOSで分類すると、Windowsユーザーが70.5％、macOSユーザーが20.3％、Linuxユーザーが6.3％、ChromeOSユーザーが2.4％、その他が0.3％でした。





PornHubへのアクセスに利用しているウェブブラウザのシェアは以下の通り。スマートフォン・PC＆VRのすべてでChromeが圧倒的なシェアを誇っています。Meta Questからのトラフィックは前年比で47.5％増を記録しました。





ゲーム機からのトラフィックはPlayStation 5が66％、PlayStation 4が32％、Xboxが2％。Xboxからのトラフィックが前年比でマイナス69％と大幅に減少しました。





PornHub上で最も検索されたゲームは「原神」です。





最も検索されたゲームのキャラクターはファイナルファンタジーVIIの「ティファ」でした。最も検索されたゲームである「原神」のキャラクターの中で最も検索されたのは、なぜか「スライム」です。





この他、PornHubは人気のポルノ俳優やポルノ女優、世代別の人気カテゴリなどさまざまな統計情報を公開しているので、より詳細が気になるという人はチェックしてみてください。

