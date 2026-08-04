「最も使用されているプログラミング言語は？」GIGAZINE読者にアンケート調査してみた、将来習得したいプログラミング言語ランキングも
GIGAZINEでは年に3回プレゼントアンケートを実施しています。このアンケートでGIGAZINE読者が普段使用しているプログラミング言語について調査し、「GIGAZINE読者に人気なプログラミング言語ランキング」を作成してみました。
アンケート回答者に「プログラミングはしますか？」と質問した結果が以下。アンケート回答者の約33％がプログラミング経験者で、約67％がプログラミング未経験者でした。
プログラミング経験者に「普段どのプログラミング言語・マークアップ言語をよく使いますか？(複数選択可)」と質問した結果が以下。最も人気なプログラミング言語・マークアップ言語はPythonで、その他の言語とは利用者数に大きな開きがあります。次に利用者が多い言語はJavaScript(2位)とHTML(3位)で、4位以下とはこちらも利用者数に大きな開きがありました。
GIGAZINE読者に最も人気なプログラミング言語・マークアップ言語ランキングは以下の通り。
1位：Python
2位：JavaScript
3位：HTML
4位：C#
4位：C
6位：C++
7位：SQL
8位：Java
9位：VBA
10位：PHP
11位：Shell
11位：TypeScript
13位：Visual Basic
14位：Google Apps Script
15位：Arduino
15位：Ruby
17位：Go
18位：その他
19位：Perl
20位：Kotlin
21位：Swift
22位：R
22位：COBOL
24位：Rust
25位：Matlab
26位：Dart
27位：Lua
28位：Assembly
29位：Fortran
30位：Objective-C
31位：Pascal/Delphi
32位：Lisp
33位：大学入学共通テスト手順記述標準言語(DNCL)
34位：Verilog
35位：Cuda
35位：ABAP
35位：VHDL
38位：Julia
38位：Groovy
40位：なでしこ
40位：WebAssembly
40位：LabView
43位：Haskell
44位：Elixir
44位：SAS
46位：Scheme
46位：D
46位：TCL
46位：F#
46位：Prolog
46位：Scala
52位：Raku
52位：Erlang
52位：Forth
52位：Ada
52位：Clojure
52位：J
その他の回答をワードクラウド化した結果が以下。その他の回答の中で圧倒的に利用者が多かったのが「PowerShell」です。
続いて、プログラミング経験者に「今は使っていないものの将来習得したいと思っているプログラミング言語・マークアップ言語はどれですか？(複数選択可)」と質問した結果が以下。「特になし」を抜いて考えると、最も「将来習得したい言語」として名前が挙がったのはRustで、次点はPythonでした。Rustは使用者ランキングでは24位ですが、将来習得したい言語としては非常に人気です。
将来習得したい言語ランキングは以下の通り。
1位：特になし
2位：Rust
3位：Python
4位：Go
5位：C++
6位：C#
7位：Ruby
8位：TypeScript
9位：JavaScript
10位：Swift
11位：Java
12位：C
13位：Kotlin
14位：SQL
15位：PHP
16位：HTML
17位：R
18位：Dart
18位：Haskell
20位：Visual Basic
20位：COBOL
20位：Arduino
20位：Objective-C
20位：WebAssembly
25位：VBA
26位：Assembly
27位：Lua
28位：Lisp
28位：VHDL
28位：その他
31位：Matlab
32位：Fortran
33位：Julia
34位：Cuda
34位：Perl
36位：Shell
36位：大学入学共通テスト手順記述標準言語(DNCL)
36位：なでしこ
39位：Elixir
39位：Verilog
41位：Scala
41位：F#
43位：CoffeeScript
44位：Scheme
45位：Ocaml
45位：SAS
45位：Clojure
45位：Ada
49位：Erlang
49位：ABAP
49位：Pascal/Delphi
52位：J
52位：プロデル
54位：D
54位：Forth
54位：Elm
54位：TCL
54位：LabView
54位：Prolog
54位：Raku
その他の回答をワードクラウド化した結果が以下。その他の回答で最も多かったのは、コンパイル型システムプログラミング言語のZigでした。
GIGAZINE読者のプログラミング事情はどうでしたか？思ったよりもプログラミング経験者は多い？少ない？人気なプログラミング言語は意外？それとも想像通り？
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