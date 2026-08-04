2026年08月04日 09時44分 お知らせ

「最も使用されているプログラミング言語は？」GIGAZINE読者にアンケート調査してみた、将来習得したいプログラミング言語ランキングも



GIGAZINEでは年に3回プレゼントアンケートを実施しています。このアンケートでGIGAZINE読者が普段使用しているプログラミング言語について調査し、「GIGAZINE読者に人気なプログラミング言語ランキング」を作成してみました。



アンケート回答者に「プログラミングはしますか？」と質問した結果が以下。アンケート回答者の約33％がプログラミング経験者で、約67％がプログラミング未経験者でした。





プログラミング経験者に「普段どのプログラミング言語・マークアップ言語をよく使いますか？(複数選択可)」と質問した結果が以下。最も人気なプログラミング言語・マークアップ言語はPythonで、その他の言語とは利用者数に大きな開きがあります。次に利用者が多い言語はJavaScript(2位)とHTML(3位)で、4位以下とはこちらも利用者数に大きな開きがありました。





GIGAZINE読者に最も人気なプログラミング言語・マークアップ言語ランキングは以下の通り。



1位：Python

2位：JavaScript

3位：HTML

4位：C#

4位：C

6位：C++

7位：SQL

8位：Java

9位：VBA

10位：PHP

11位：Shell

11位：TypeScript

13位：Visual Basic

14位：Google Apps Script

15位：Arduino

15位：Ruby

17位：Go

18位：その他

19位：Perl

20位：Kotlin

21位：Swift

22位：R

22位：COBOL

24位：Rust

25位：Matlab

26位：Dart

27位：Lua

28位：Assembly

29位：Fortran

30位：Objective-C

31位：Pascal/Delphi

32位：Lisp

33位：大学入学共通テスト手順記述標準言語(DNCL)

34位：Verilog

35位：Cuda

35位：ABAP

35位：VHDL

38位：Julia

38位：Groovy

40位：なでしこ

40位：WebAssembly

40位：LabView

43位：Haskell

44位：Elixir

44位：SAS

46位：Scheme

46位：D

46位：TCL

46位：F#

46位：Prolog

46位：Scala

52位：Raku

52位：Erlang

52位：Forth

52位：Ada

52位：Clojure

52位：J



その他の回答をワードクラウド化した結果が以下。その他の回答の中で圧倒的に利用者が多かったのが「PowerShell」です。





続いて、プログラミング経験者に「今は使っていないものの将来習得したいと思っているプログラミング言語・マークアップ言語はどれですか？(複数選択可)」と質問した結果が以下。「特になし」を抜いて考えると、最も「将来習得したい言語」として名前が挙がったのはRustで、次点はPythonでした。Rustは使用者ランキングでは24位ですが、将来習得したい言語としては非常に人気です。





将来習得したい言語ランキングは以下の通り。



1位：特になし

2位：Rust

3位：Python

4位：Go

5位：C++

6位：C#

7位：Ruby

8位：TypeScript

9位：JavaScript

10位：Swift

11位：Java

12位：C

13位：Kotlin

14位：SQL

15位：PHP

16位：HTML

17位：R

18位：Dart

18位：Haskell

20位：Visual Basic

20位：COBOL

20位：Arduino

20位：Objective-C

20位：WebAssembly

25位：VBA

26位：Assembly

27位：Lua

28位：Lisp

28位：VHDL

28位：その他

31位：Matlab

32位：Fortran

33位：Julia

34位：Cuda

34位：Perl

36位：Shell

36位：大学入学共通テスト手順記述標準言語(DNCL)

36位：なでしこ

39位：Elixir

39位：Verilog

41位：Scala

41位：F#

43位：CoffeeScript

44位：Scheme

45位：Ocaml

45位：SAS

45位：Clojure

45位：Ada

49位：Erlang

49位：ABAP

49位：Pascal/Delphi

52位：J

52位：プロデル

54位：D

54位：Forth

54位：Elm

54位：TCL

54位：LabView

54位：Prolog

54位：Raku



その他の回答をワードクラウド化した結果が以下。その他の回答で最も多かったのは、コンパイル型システムプログラミング言語のZigでした。





GIGAZINE読者のプログラミング事情はどうでしたか？思ったよりもプログラミング経験者は多い？少ない？人気なプログラミング言語は意外？それとも想像通り？



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