南極の貴重な生態系が人間の船で運ばれる外来種に脅かされている

Antarctica's unique ecosystem is threatened by invasive species ‘hitchhiking’ on ships https://theconversation.com/antarcticas-unique-ecosystem-is-threatened-by-invasive-species-hitchhiking-on-ships-174640 外来種による生態系の破壊を防ぐ最も単純な手段は、「外来種が入ってくるのを防ぐ」ことであり、長らく人間による入植が行われなかった南極は独自の生態系を保ち続けてきました。また、南極大陸の周辺海域では 南極環流 と呼ばれる東向きの還流が存在しており、アザラシやクジラ、渡り鳥といったわずかな例外を除き、海洋生物が南極大陸に到達しにくい環境となっているとのこと。 この自然の障壁は数百万年前から存在していましたが、人間の船は南極やその沿岸部まで到達することが可能であり、船と共に運ばれてきた外来種が南極に侵入するようになったとマッカーシー氏は指摘。ニュージーランドの 亜南極諸島 から漂流するコンブなどに付着した種が南極に到達するには最大3年かかるとのことですが、人間の船であれば亜南極諸島からわずか数日で南極にたどりつくことが可能です。 マッカーシー氏は南極大陸を訪れる船の船体に生息する外来種を調査し、その船が通るルートについても調べました。マッカーシー氏の調査では、南極を訪れる船にはムール貝・カニ・フジツボ・ 端脚類 (ヨコエビなどを含む甲殻類)・ 外肛動物(コケムシ) ・ ヒドロ虫 (イソギンチャクやクラゲに似た動物)・海藻などが生息しており、船体の清掃は数年に1度しか行われないため、これらの外来種が南極大陸に侵入する可能性は十分にあるとのこと。 また、2014年~2018年に南極を訪れた船のルートを示す以下の図を見ると、船は世界各地の港を経由しており、多様な外来種が南極に侵入するリスクがあることがわかります。

by Ronald Woan 南極は数百万年にわたり比較的外界から孤立していたため、他では見られないユニークな生態系が形成されてきました。ところが近年、人間の南極進出と共に侵入した外来種が既存の生態系を脅かす危険があると、ケンブリッジ大学の博士研究員である アーリー・マッカーシー 氏が解説しています。 Ship traffic connects Antarctica’s fragile coasts to worldwide ecosystems | PNAS https://www.pnas.org/content/119/3/e2110303118

2022年02月23日 12時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

