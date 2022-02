2022年02月23日 09時00分 メモ

「地獄の門」がついに閉鎖されようとしている

トルクメニスタンのダルヴァザにある直径69メートルの穴は、メタンガスの拡散を防ぐために火がつけられ、50年以上燃え続けていることから、「地獄の門」と呼ばれています。トルクメニスタン政府が2022年1月に放送した国営放送で、この地獄の門の閉鎖に向けて動き出していると発表しました。



地獄の門があるカラクム砂漠の天然ガス埋蔵量は世界最大級と呼ばれ、1971年にソビエト連邦が天然ガス田を建設しようとしました。しかし、予備調査で崩落を起こしてしまい、直径69メートル・深さ30メートルの大穴が地上にぽっかり空いてしまいました。





この穴からメタンガスなどの有毒なガスが漏れ出し、近隣の村や町に流れ込むと大きな被害が予想されるため、技術者は穴の中に火をつけてガスを燃やし、拡散を防ごうとしました。当初はすぐに火が消えると思われましたが、2022年現在に至っても火は燃え続けています。



実際に地獄の門がどんな感じで燃えているのかは以下のムービーを見るとよくわかります。



それ以来、この地獄の門はトルクメニスタンでも有数の観光スポットとなっており、年間1万人弱の観光客が足を運ぶとのこと。トルクメニスタンは北朝鮮と並ぶ独裁国家で知られており、観光スポットが非常に限られていることから、地獄の門は貴重な観光資源となっています。



しかし2010年に、トルクメニスタンのグルバングル・ベルディムハメドフ大統領が地獄の門を来訪し、地獄の門周辺の封鎖を決定。さらに、「地獄の門は近隣住民の環境と健康の両方に悪影響を与える」と述べ、地獄の門で燃え続ける火を消す方法を見つけるように専門家に指示しました。ただし、消火しようという試みは失敗してしまったそうです。



また、2019年にベルディムハメドフ大統領は、対立勢力が指摘した自身の死亡説を否定するため、地獄の門周辺でラリーカーを乗り回す動画を公開しました。その様子は以下のムービーで見ることができます。



ベルディムハメドフ大統領は2022年1月8日の国営テレビで、「私たちは地獄の門を閉鎖することで大きな利益を得ることができ、人々の幸福を改善するための貴重な天然資源を失っています」とコメント。世界第4位の天然ガス埋蔵量を誇るトルクメニスタンにとって、地獄の門を観光資源として維持するよりも、天然ガス田として資源を採掘する方が利益になると判断されたようです。