Googleタグマネージャーの機能で広告ブロッカー＆ブラウザのプライバシー保護の仕組みが回避されている

2020年に登場したGoogleタグマネージャーの「 サーバーサイドタグ 」機能によって、ブラウザや広告ブロッカーの防御を無視してユーザーをトラッキングすることができると監視技術をまとめたブログ「Tracking pixel」が警告しています。 Google Tag Manager, the new anti-adblock weapon | Tracking pixel https://chromium.woolyss.com/f/HTML-Google-Tag-Manager-the-new-anti-adblock-weapon.html Googleタグマネージャーはウェブサイトに埋め込むタグをコードの変更なしで管理できるシステムで、 W3Techsの調査 によると、ウェブサイトの42.8%で利用されており、タグマネージャーの中では99.6%のシェアを獲得しています。

2022年02月22日 23時00分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, セキュリティ, Posted by log1d_ts

