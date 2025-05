人類はいまだに深海底の0.001％しか視覚的に探索できていない

2025年5月に発表された研究によると、人類は地球の深海底のわずか0.001%しか可視的に観察していないことが明らかになりました。この研究は深海探査団体の Ocean Discovery League や スクリップス海洋研究所 、ボストン大学の共同研究チームによって行われました。 How little we’ve seen: A visual coverage estimate of the deep seafloor | Science Advances https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp8602 We've Only Glimpsed 0.001% of Earth's Deep Seafloor, Study Reveals : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/weve-only-glimpsed-0-001-of-earths-deep-seafloor-study-reveals 研究者たちは水深200メートル以上の深海潜水記録を4万3000件以上分析しました。その結果から、人類が過去67年間で視覚的に観察した深海底の面積は最大でもわずか3823平方キロメートルだと推定しています。これは深海底全体の面積3億3570万平方キロメートルのうちの約0.001%で、日本でたとえると埼玉県の面積よりわずかに広い程度です。また、別の方法で算出すると、人類が視覚的に観察した深海底の面積は約2130平方キロメートルとなり、もっと狭くなるとのこと。

2025年05月18日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

