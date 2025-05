写真を見て西暦何年の写真なのかを当てる「Which Year」

1枚の写真を見て、写真の具合やそこに映っているものから写真が撮影された西暦を推測するクイズ「 Which Year 」は、毎日更新される問題に無料で挑戦してスコアを試すことができます。 Which Year - Photo Year Guessing Game https://whichyr.com/ Which Yearはブラウザから無料でプレイできます。最初にページを開くとチュートリアルが表示されました。ゲームのルールは、表示された写真が撮影された年を1850年~2025年で当てるというシンプルなもの。推測した年が正解に近いほど高いスコアを獲得でき、5枚の写真の合計スコアが集計されます。

2025年05月18日 10時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1e_dh

