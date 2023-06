2023年06月24日 14時00分 レビュー

ランダムに再生されるYouTubeにあるロンドンのアーカイブ映像を見て一体何年の映像かを当てる「The Great When? A London-through-time quiz」



イギリスの首都であるロンドンは古くから芸術や商業、娯楽、ファッションなどの分野で強い影響力を持ち、「世界一革新的な都市」と呼ばれることもあります。そんなロンドンでは19世紀以降、ムービーの撮影が活発に行われるようになり、YouTube上には多数のロンドンを撮影したアーカイブ映像がアップロードされています。ランダムに表示されるロンドンのアーカイブ映像を見て、西暦何年の映像かを当てるクイズが「The Great When? A London-through-time quiz」です。



https://www.monkeon.co.uk/the-great-when/



「The Great When? A London-through-time quiz」にアクセスすると以下のような画面が表示されます。クイズを開始するには「PLAY」をクリック。





1問目のムービーはこんな感じ。下部の回答欄に予想した答えを入力し、「Guess!」をクリックします。今回は男性の多くがハットを身に付けていることや小型大衆車が普及していることから1925年頃と予想しました。





今回の答えは1920年でした。予想した1925年から5年離れていることが示されています。「Next Round」をクリックすると次の問題に移ることができ、「Watch the full video」をクリックすることで出題されたムービーのYouTubeムービーを確認することも可能です。





今回の問題は以下のムービーから出題されたものでした。



A Day in Old London in 1920 in colour! [AI enhanced HD] - YouTube





2問目はこんな感じ。ロンドンの街中でパレードが開かれているようです。





人々の服装や第二次世界大戦からの復興の様子を鑑みて1950年だと予想。結果は7年の誤差の1957年でした。





以下は2問目のムービーです。



Soho Carnival - 1957 (1957) - YouTube





3問目はこれまでの2問より比較的新しいロンドンの街中を映した映像です。





映像の雰囲気や服装から1965年と予想したところ、正解は2年の誤差の1967年でした。





3問目のムービー。



Swinging London (1967) - YouTube





4問目はロンドンを走る自動車の映像です。比較的ヒントが少ないことから、映像の雰囲気で1960年と予想。





しかし正解は1973年と13年もの誤差が生まれてしまいました。クイズに正しく正解するにはある程度自動車の知識が必要なようです。





4問目が以下。



West End Of London (1973) - YouTube





5問目は比較的新しく撮影された映像のようです。しかし往来する人々がスマートフォンを持っていないことや映像の画質から2005年と予想しました。





結果は2004年と1年の誤差に収めることに成功。5問終了後は「Get Final score」をクリックすると結果が表示されます。





以下が5問目のムービーです。



Shoppers in Oxford St. London 2004 - YouTube





今回の誤差は平均5.6年で、ウェストミンスター宮殿の時計塔「ビッグ・ベン」が7回鐘を鳴らすことで評価してくれました。





「The Great When? A London-through-time quiz」は挑戦するたびに出題される問題がランダムで変化するので、ぜひ挑戦してください。





「The Great When? A London-through-time quiz」は挑戦するたびに出題される問題がランダムで変化するので、ぜひ挑戦してください。