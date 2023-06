2023年06月24日 12時00分 サイエンス

SNSに投稿された日本の「花見」の写真から桜の開花時期をマッピングする試み

by megttan



日本では4月頃に桜の開花前線が北上し、仲間で集まって桜の花を見ながら宴会をする「花見」が全国で行われます。近年ではスマートフォンのカメラの性能が向上し、SNSが普及したことによって、花見で見た桜の写真が4月中旬からSNSに大量に投稿されます。オーストラリアにあるモナシュ大学の研究チームが、SNSに投稿された日本の花見の写真から桜の開花時期をマッピングする研究を発表しました。



The spatiotemporal signature of cherry blossom flowering across Japan revealed via analysis of social network site images - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367253023001019



Social media snaps map the sweep of Japan’s cherry blossom season in unprecedented detail

https://theconversation.com/social-media-snaps-map-the-sweep-of-japans-cherry-blossom-season-in-unprecedented-detail-206574



研究チームは写真共有サイト・Flickrに2008年から2018年の間に投稿された写真と、その写真に埋め込まれている時間と位置のデータから、日本における桜の開花が気候変動からどのような影響を受けるかを調査しました。



研究チームは、Flickrから「桜」「Cherry Blossam」などのタグを付けられた写真を収集し、画像認識技術で分析を行い、桜と関係ないと思われる画像を自動的に除外しました。なお、この時に除外された写真の多くは紅葉狩りの写真だったそうです。



by Ikusuki



次に、残った写真の撮影場所とタイムスタンプをまとめ、季節毎に桜が開花したタイミングを日本地図上にマッピングし、各都市における開花ピーク時を推定。さらに、Flickrで収集した画像から得た開花ピーク時の推定を、日本政府の観光局が公開している開花日と照らし合せて検証が行われました。



以下の地図をクリックすると、3月から5月にかけて撮影された花見の写真から分析される桜の開花ピークを日本地図上に示したアニメーションを見ることができます。開花のピークが少しずつ北上していく様子がわかります。





研究チームは、Flickrに投稿した写真から、観光局の公式記録から数日以内という精度で東京と京都という2つの都市における開花のピーク時期をほぼ正確に特定できました。また、春だけではなく秋にも季節外れの桜が咲くことも写真データから明らかになったとのこと。この開花は「勘違い開花」と呼ばれ、気候が不順だと起こりやすいそうで、日本の国内メディアでも報じられています。



秋なのに…桜並木が突然開花 なぜ? 「サクラ」と「ススキ」謎のツーショットも | TBS NEWS DIG (1ページ)

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/204891



以下は2008年から2018年で、Flickrに投稿された桜の写真が撮影された時期を示したもの。3~5月がピークですが、まれに10~12月という冬の時期も含まれています。





ただし、桜の開花期は気候変動によって年々早まっていることが指摘されています。2022年に発表された研究では、京都における桜の開花期が人為的な要因による気候変動で平均して1~2週間早まっており、同様のペースが続けば21世紀末までにさらに1週間ずれるだろうと予測されました。



by Tamaki Sono



近年は、化石燃料の消費による大気中の二酸化炭素濃度の増加をはじめとする、人為的な要因による気候変動への関心が高まっています。研究チームは、今回のようにSNSから収集した写真データの分析が、気候変動が環境に与える影響を理解するのに役立つかもしれないと主張しています。