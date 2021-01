建物の写真を見て「学校か刑務所か」を当てる「School or Prison」

世界には「 まるで美術館のように見えるガラス張りの刑務所 」や「 個室に薄型テレビや冷蔵庫、シャワーも完備した超ラグジュアリーな刑務所 」など、さまざまな刑務所があります。そんな刑務所と学校の写真を見てどっちがどっちかを当てる「 School or Prison 」が公開されていたので、実際に挑戦してみました。 School or Prison https://www.schoolprison.com/ 上記URLにアクセスすると、さっそく建物の写真が表示されました。建物にばっちり「高校」と書いてあるので、これは簡単に学校と分かります。そこで、左下の「SCHOOL(学校)」をクリック。

2021年01月05日 19時00分00秒 in レビュー, Posted by log1l_ks

