SimCity・Cities Skylines・Transport Tycoon・A列車・Soviet Republicの都市開発シミュレーション5作品は何が違うのか？

それぞれのゲームは、大別すれば「Player role(プレイヤーの役割)」「Player builds the following things(プレイヤーが建てられる施設の種類)」「Zoning( ゾーニング :住宅地域・工業地域などの地域区分)」「Vehicle routes(移動経路)」などが異なります。例えばSimCityはプレイヤーは「Government(政府)」という立場で、「Roads(道路)」「Rails(線路)」「Public buildings(公共施設)」などは自分の手で建設できますが、「Individual homes and businesses(個別の住宅・職場施設)」は建設不可。ゾーニングはできますが、移動経路の設定はできません。

2021年01月05日 21時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1k_iy

