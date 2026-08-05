2026年08月05日 17時05分 メモ

OpenAIがAppleによる訴訟に反論、「提訴する前に相談してくれれば喜んですべて説明していた」



「OpenAIに転職した社員らが機密情報を盗み出している」としてAppleが訴えを起こしている件で、OpenAIが「Appleの主張には誤りがある」と反論しています。



Apple is getting this wrong | OpenAI

https://openai.com/index/apple-is-getting-this-wrong/





OpenAI drags Apple’s lawsuit into the court of public opinion | The Verge

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/974914/openai-blog-response-apple-lawsuit-messages



Apple says more ex-employees may have taken confidential data to OpenAI | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/08/04/apple-says-more-ex-employees-may-have-taken-confidential-data-to-openai/



OpenAIはAppleを「史上屈指の偉大な企業の1つで、ごくごく細かい部分にまでこだわり抜くことで定評がある」と褒めたたえつつ、今回の訴訟について「軽率で攻撃的、そして不可解なほどに感情的なものであり、その評判に見合うものではない」と述べました。





OpenAIによると、Appleは本件について「2026年2月にOpenAIに連絡を入れた」と主張していますが、実際にはAppleの外部弁護士がアジア系の姓を勘違いして別人にメールを送っていたと認めたとのこと。また、「OpenAIの法務担当役員と協議を行った」という主張についても、「そのような協議はなかった」と認めています。さらに、この時点では訴訟で提起されているような具体的な申し立てを行っておらず、OpenAIに対しては「問題は解消中」と説明していて、以後、訴訟を起こすまで5カ月間にわたりOpenAIに一切の連絡を取っていなかったそうです。



Appleの訴訟対象となっているのはOpenAIと元製品担当VPのタン・タン氏、元エンジニアのチャン・リュウ氏です。タン氏は人材引き抜きに、リュウ氏は機密情報窃盗に、それぞれ関与しているためとAppleは主張していますが、OpenAIによると、そもそもAppleの従業員がリュウ氏に連絡を取って、情報の所在を突き止めるための協力を求めるような状態だったとのこと。



OpenAIは、すべてはAppleが従業員退職時のアクセス権設定を適切に管理できていないことが原因であり、退職時に正しい行動を取ろうとしている従業員であっても、依然としてAppleの情報にアクセスできる状態になっていると指摘しています。これは、AppleがiCloudアカウントを私用と社用で分けない運用にしているためだとみられます。



Appleが従業員に仕事用と個人用のiCloudアカウントを混在させることを推奨した結果、元従業員は退職後も機密性の高い社内ファイルにアクセスできていることが明らかに - GIGAZINE





このほか、OpenAIによると、タン氏はチーム内で「他社の機密情報は求めていないし、使ってもいけない」ということを明確にしていたとのこと。



OpenAIは「Appleが訴訟を起こす前にこれらの問題を我々に示してくれていたら、喜んですべてを説明していました。我々は訴訟における主張を真摯に受け止め、Appleと協力してこの問題を解決することを提案しましたが、Appleは他の元従業員に対する曖昧な非難も含めて主張を覆そうとしており、今後もこの手口を繰り返す可能性が高いでしょう」と述べています。



OpenAIは公式ブログで、この件に関するiMessageおよびメールのやり取りも公開しています



なお、Appleはタン氏とリュウ氏に加えて、さらに11人の元従業員が問題の当事者または関係者である可能性が浮上していると主張しています。

