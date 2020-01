2020年01月22日 12時17分 セキュリティ

AppleがiCloud上のデータを完全に暗号化する計画を断念していたことが判明、FBIの介入が原因か

by TheDigitalArtist



ユーザープライバシーの保護を重視するAppleが、iCloudにバックアップされたデータをエンドツーエンドで暗号化する計画を断念していたと報じられました。計画が廃止された理由について、連邦捜査局(FBI)の介入が原因ではないかとも推測されています。



Exclusive: Apple dropped plan for encrypting backups after FBI complained - sources - Reuters

https://www.reuters.com/article/us-apple-fbi-icloud-exclusive/exclusive-apple-dropped-plan-for-encrypting-backups-after-fbi-complained-sources-idUSKBN1ZK1CT



Apple reportedly scrapped plans to fully secure iCloud backups after FBI intervention - The Verge

https://www.theverge.com/2020/1/21/21075033/apple-icloud-end-to-end-encryption-scrapped-fbi-reuters-report



ロイター通信に情報を提供した2人のApple関係者および4人のFBI関係者によると、Appleは2018年の時点で「iCloudにバックアップされたiPhoneやiPadのユーザーデータについて、エンドツーエンドの暗号化を提供する」という計画を持っていたとのこと。このiCloudデータの完全暗号化計画は、ハッカーによるデータ侵害を防ぐために計画されたもので、Appleでさえも暗号化されたiCloudデータを復元することができなくなるため、裁判所の命令があってもAppleが捜査機関にiCloudにバックアップされたデータを提供できなくなります。



しかし、この件に関して異議を唱えたのが、FBIのサイバー犯罪とサイバー運用技術部門の代表者たちだったそうです。代表者らは、エンドツーエンドの暗号化によってiPhoneを使用する容疑者に関する証拠が得られにくくなるとしてAppleの計画に反対し、後の話し合いによってiCloudの完全暗号化計画は廃止されました。Appleの広報担当者およびFBIは、暗号化の問題に関する議論についてコメントしませんでした。



by master1305



暗号化計画の廃止についてロイター通信に証言したAppleの元従業員は、「あなたが想像できる理由で計画は廃止されました」とだけ述べ、計画が廃止された理由がFBIにあったのかどうかは明言しませんでした。しかし、この人物は2016年に発生した「サンバーナーディーノ銃乱射事件」の犯人が使用したiPhoneのロック解除命令をめぐるAppleとFBIとの法廷闘争に言及し、「Appleはこれ以上トラブルを起こさないと決めました」と述べています。



その一方でこの元Apple従業員は、iCloudバックアップの完全暗号化によって、多くのユーザーが自身のデータにアクセスできなくなってしまう危険性があるなど、ほかの理由によって計画が中断された可能性もあると指摘しました。計画の廃止が決定されると、10人ほどのiCloudバックアップの完全暗号化プロジェクトチームに対して作業の中断が指示されたとのことです。



by SimonWhitaker