中国で感染拡大中の新型コロナウイルスがアメリカに進出、当局は「渡航警戒レベル」を引き上げる

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が2020年1月21日に、中国の湖北省武漢市で発見された新型のコロナウイルスの症例が「アメリカのワシントン州で確認された」ことを発表しました。CDCはこれに伴い、武漢市の「渡航警戒レベル」を3段階中の「2」に引き上げて、注意を呼びかけています。



中国の武漢市では2019年12月ごろから、原因不明のウイルス性肺炎が見つかり、2020年1月9日には男性1名の死亡が確認されていました。



新型コロナウイルスが原因の肺炎で死者1名、ヒトからヒトへは感染しない見込み - GIGAZINE



当初は「ヒトからヒトへは感染しない」と見られていた新型コロナウイルスですが、その後「ヒトからヒトへ感染する」ことが判明。これまでに、日本・台湾・韓国・タイなどでの感染拡大が確認され、症例数は数日間で3倍になっています。



中国で流行中の新型ウイルス肺炎が「ヒトからヒトへ」感染することが確認される、症例数は数日で3倍以上に - GIGAZINE



そんな中、CDCは新たに「アメリカにおける新型コロナウイルス(2019-nCoV)の最初の症例がワシントン州で確認されました。患者は最近、中国の武漢市から帰国したばかりでした」と発表しました。これに伴い、CDCは海外への渡航者に公衆衛生上の注意喚起を促す「渡航警戒レベル」を「2」に引き上げて、予防策の強化を呼びかけました。



CDCが発表する「渡航警戒レベル」は、「レベル1(注意:通常の予防措置を実施)」「レベル2(警戒:強化された予防策を実施)」「レベル3:(警告:不要不急の渡航を避ける)」に分かれており、記事作成時点でのレベルは2。CDCは武漢市への渡航者に対し、次のような予防策の強化を勧告しました。



・病気の人との接触を避ける

・動物(生死を問わず)、動物が売られている市場、動物由来の製品(未調理の肉など)を避ける

・石けんと水で少なくとも20秒間手をよく洗うか、それができない場合はアルコールベースの手指消毒剤を使用する

・高齢者や健康上の問題を抱えている人は、より深刻な病気のリスクがある可能性があるため、武漢市への渡航について医師と協議すること



CDCはさらに、武漢市に渡航して発熱・せき・呼吸困難などで体調不良を感じた場合は、他の人との接触を避けて速やかに医療機関を受診し、最近の旅行先について医師に伝えるよう求めています。



ワシントン州知事であるジェイ・インスリー氏はシアトルで開かれた記者会見で、「ワシントン州で新型コロナウイルスへの感染が確認された30代の男性は、出身地である中国の武漢市に帰省した後、2020年1月18日ごろに体調を崩し、月曜日に新型コロナウイルスに感染したと診断されました。幸いにも男性の症状は軽く、他の人への感染も確認されていません」と述べて、冷静な対応を呼びかけました。



また、CDCの国立予防接種呼吸器疾患センターのナンシー・メッソニエ所長は「我々が解明しなければならない重要な問題は、ウイルスがヒトからヒトへ拡散するのが、どれほど容易で持続的かを調べることです」とコメントしています。



新型コロナウイルスへの国際的な対応について、世界保健機関(WHO)は1月22日にも緊急の専門委員会を開催して、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言するかどうかを検討する予定です。