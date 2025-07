2025年07月03日 10時40分 メモ

Foxconnが数百人の中国人スタッフにインドのiPhone工場から去るように指示



Appleと提携してiPhoneなどを製造している企業のFoxconnが、インドのiPhone工場から中国籍の従業員300人以上を帰国させるよう命じたと伝えられました。インドに残されたのはほとんどが台湾人のサポートスタッフのみだそうです。



Foxconn Pulls Chinese Staff From India in Hurdle for Apple (AAPL) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-02/foxconn-pulls-chinese-staff-from-india-in-hurdle-for-apple-aapl



Foxconn tells hundreds of Chinese staff to return from its Indian iPhone factories | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/07/02/foxconn-tells-hundreds-of-chinese-staff-to-return-from-its-indian-iphone-factories/





Bloombergが匿名の関係者から入手した情報によると、インドのiPhone工場で働く中国人労働者に帰国命令が下され、300人以上の中国人が職場を離れていったとのこと。なぜこのような命令が下されたのかはわかっていません。



Bloombergは「この動きは、2025年初頭に中国政府が技術の海外流出を防ぐよう勧告した一件に続くものであり、中国の技術がインドに渡ることを潜在的に防止する試みなのではないか」と伝えました。





なお、Foxconnは台湾の企業です。中国にも工場を構えていますが、かつて中国工場で「背信行為に類似した罪」で台湾人従業員4人が拘束される事件が起こるなど、中国政府による監視が行われていることが指摘されていました。



中国がFoxconnのiPhone工場で働く従業員を拘束していると台湾当局が発表 - GIGAZINE





今回の命令は、Foxconnがインド南部で新しいiPhone工場を建設し、次期モデル「iPhone 17」の生産拡大を進めている最中に起こったため、「Foxconnにとってタイミングが悪い」とBloombergは指摘しています。



Appleのティム・クックCEOは、かつて中国の組み立て作業員の技能と専門性を称賛し、その能力こそが製造拠点の過半数を中国に置いた理由であると強調したことがあります。



Appleは労働者の能力やコスト、サプライチェーンなどを考慮して主に東南アジアに製造拠点を置いていますが、ドナルド・トランプ大統領による「アメリカでiPhoneを製造すべき」という考えと板挟みになっていると伝えられています。



トランプ大統領が「iPhoneをアメリカで製造しないと25%の関税をかける」とAppleに圧力、Samsungなどの他メーカーにも同じく適用を計画中 - GIGAZINE