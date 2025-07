NVIDIAが中国向けバージョンのRTX Pro 6000 Blackwellを2025年9月発売へ、トランプ大統領の厳格な輸出規制に対応するために改良済み

・関連記事

衛星画像からHuaweiが中国で半導体生産ラインを爆速建設中であることが判明 - GIGAZINE



「中国がGPUやCPUを偽妊婦に運ばせたり生きたロブスターに紛れ込ませたりして密輸している」というAI企業の主張にNVIDIAが作り話だと猛反発、しかしどちらも事実 - GIGAZINE



中国がひそかに一部半導体関連品目を報復関税対象から除外していることが判明 - GIGAZINE



Huaweiが中国産AIエコシステムでトレーニングした言語モデル「Pangu Pro MoE 72B」をリリース&推論技術をオープンソース化 - GIGAZINE



AI企業「DeepSeek」がオープンソースの範囲を超えてユーザーデータを中国政府に提供し軍事・諜報活動を支援しているとアメリカ政府高官が発表 - GIGAZINE

2025年07月11日 13時15分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article NVIDIA to release China version of RTX P….