2026年08月05日 20時00分 セキュリティ

Googleパスワードマネージャーの脆弱性を悪用してパスキー認証を突破する攻撃手法「Pass-ta-key」がセキュリティ企業によって報告される



パロアルトネットワークスの脅威研究部門「Unit 42」が、Googleパスワードマネージャーの同期パスキーに関する実装上の弱点を悪用する3種類の攻撃手法を報告しました。被害者のWindowsパソコンがマルウェアに感染している場合、本人の操作なしでパスキー認証を突破されたり、保存されているパスキーの秘密鍵をまとめて盗み出されたりする可能性があります。



Pass the Passkey: A Novel Attack Surface in Passwordless Authentication

https://unit42.paloaltonetworks.com/passwordless-authentication-security-risks/





パスキーは指紋認証や顔認証、端末のPINなどを使ってウェブサービスへログインする仕組みです。覚えにくいパスワードを入力する必要がなく、偽サイトへパスワードを入力させるフィッシング攻撃にも強いとされています。



Google Chromeに組み込まれているGoogleパスワードマネージャーを使用すると、同じGoogleアカウントでログインした複数の端末からパスキーを使えます。パソコンで作成したパスキーをスマートフォンでも利用できるため利便性が高い一方で、複数端末へ共有するための認証手続きが新たな攻撃対象になります。





Unit 42が報告した攻撃はいずれも、被害者のWindowsパソコンが事前にマルウェアへ感染していることが前提です。攻撃者はパスキーに使われる暗号を解読するのではなく、正規のGoogle Chromeが行う認証処理を模倣して認証手続きを進める手法とのこと。



一連の攻撃は「Pass-ta-key」と名付けられています。基本的なPass-ta-key攻撃では、マルウェアに感染したパソコンに認証処理を代行させます。ウェブサービス側の本人確認が不十分な場合、指紋認証やPINの入力なしで別の端末からログインできる可能性があるとのこと。





Unit 42の検証ではGitHubは不正なログインを拒否しましたが、eBayではログインに成功しました。ウェブサービスごとにパスキーの確認方法が異なるため、同じ攻撃でも成否が分かれたというわけです。eBayは報告を受けて問題を修正しています。



より強力な「Silver Pass-ta-key」では、パスキーを利用する端末の再登録手続きが悪用されます。攻撃者は被害者の端末が本人確認済みと見なされるよう不正な認証情報を登録し、被害者のパソコンを使わずにログインを繰り返せる状態を作ります。通常は安全性を保つために用意された端末の追加や復旧手続きが攻撃者に長期間のアクセスを許す入口になってしまうとのこと。





「Golden Pass-ta-key」は保存されている複数のパスキーをまとめて盗み出す攻撃です。Googleパスワードマネージャーはパスキーを暗号化して保存していますが、暗号化を解除するための重要な情報がGoogle Chromeの記録やメモリから読み取れる可能性が確認されました。





GoogleはUnit 42からの報告を受けて、重要な情報をログへ記録する問題を修正しました。ただしUnit 42によると、端末を再登録する際には同じ情報が一時的にメモリへ残るため、マルウェアから読み取られる危険性は依然として残っているとのことです。



Unit 42は「利用者がパスキーを使わないようにする必要はない」とも述べています。報告された攻撃にはマルウェア感染が必要なため、OSやブラウザを更新すること、不審なソフトウェアやファイルを開かないこと、セキュリティ対策機能を無効にしないことなどの基本的なマルウェア対策が防御手段になります。



一方で、ウェブサービスを運営する企業にはパスキーによるログイン時に指紋認証やPINによる確認が本当に行われたかを検査する対策が必要であり、パスキーを管理する事業者には新しい端末の登録やアカウント復旧を悪用されにくくする仕組みが必要だとUnit 42は指摘しています。



Unit 42はパスキーがパスワードより安全性の高い認証方法である点は変わらないと説明した上で、パスキーの普及が進めば攻撃者はパスキーそのものではなく「パスキーを使ってよい端末だと判断する手続き」を狙うようになると述べています。