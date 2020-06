「CAPTCHA」を要求することで自動検出を回避するマルウェア攻撃が登場

CAPTCHAは、グニャグニャな文字などを読み取って入力するというテストで、応答者がコンピューターでないことを確認するために使われています。そんなCAPTCHAをあえて仕込むことで、セキュリティソフトウェアの自動検出を回避して攻撃を行うハッキンググループについて、Microsoftが警告しています。



To evade detection, hackers are requiring targets to complete CAPTCHAs | Ars Technica

https://arstechnica.com/information-technology/2020/06/to-evade-detection-hackers-are-requiring-targets-to-complete-captchas/



Microsoftが警告を発したのは、マルウェアの自動検出をかいくぐるために、「CAPTCHA」を利用するという手口です。被害者はメールなどに記載されたURLにアクセスするか添付されたExcelファイルなどを開くことによって、まずCAPTCHAが実装されたランディングページにアクセスします。そして、CAPTCHAを解くことによって、パスワードなどの機密情報を盗むトロイの木馬「GraceWire」をダウンロードします。





この手口では被害者に悪意のあるファイルをダウンロードさせるために、CAPTCHAを解かせる必要があります。しかし、CAPTCHAを実装することによって、セキュリティ企業各社やブラウザ自体が実施している機械的な「自動検出」を回避できるとのこと。



Microsoftによると、この攻撃を行っているのは、「CHIMBORAZO」というハッカーグループです。



CHIMBORAZO, the group behind Dudear campaigns that deploy the info-stealing Trojan GraceWire, evolved their methods once again in constant pursuit of detection evasion. The group is now using websites with CAPTCHA to avoid automated analysis. pic.twitter.com/Kz3cdwYDd7