2025年07月01日 12時00分 サイエンス

つらい片頭痛の日数を2型糖尿病の治療薬が半減させる可能性があるとの研究結果



片頭痛は血管が拡張することによって、脈打つようなズキズキした痛みが生じる頭痛であり、吐き気・おう吐・光過敏症・めまいといった症状を伴うこともあります。つらくて寝込んでしまい日常生活に支障が出ることもある片頭痛の日数を、2型糖尿病の治療薬であるリラグルチドが半減させたという研究結果が発表されました。



Effectiveness and tolerability of liraglutide as add‐on treatment in patients with obesity and high‐frequency or chronic migraine: A prospective pilot study - Braca - Headache: The Journal of Head and Face Pain - Wiley Online Library

https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.14991





Drug slashes migraine days by half in early trial — and it may work with completely 'new mechanism' | Live Science

https://www.livescience.com/health/medicine-drugs/drug-slashes-migraine-days-by-half-in-early-trial-and-it-may-work-with-completely-new-mechanism



片頭痛とよく似た症状を呈する病気として、頭蓋(ずがい)骨の内部に生じる圧力である頭蓋内圧が上昇してさまざまな症状を呈する特発性頭蓋内圧亢進症があります。特に、視神経の出口である乳頭が腫れる乳頭浮腫を伴わないタイプのものは、慢性的な片頭痛と臨床的に判別が付きにくいとのこと。これらの疾患の類似性は、頭蓋内圧と片頭痛との間に深い関連があり、頭蓋内圧のコントロールが片頭痛治療に有効な可能性を示唆しています。



2025年6月に医学誌のHeadacheに掲載された論文で、イタリアのフェデリコ2世ナポリ大学の神経科学者であるシモーネ・ブラカ氏らの研究チームは、2型糖尿病の治療薬であるリラグルチドを片頭痛患者に投与した実験の結果を報告しました。



リラグルチドは消化管ホルモンであるGLP-1の受容体に作用するGLP-1受容体作動薬であり、GLP-1受容体作動薬は頭蓋内圧を大幅に低下させることが示されています。





実験では、肥満であり高頻度または慢性的な片頭痛を持つ患者31人に対し、最初の1週間は毎日0.6mg、その後の11週間は毎日1.2mgのリラグルチドを投与しました。これらの患者が実験の被験者に選ばれた理由は、他の片頭痛治療薬への反応が悪かったためだとのこと。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する