驚愕の巨大ウインナーソーセージを激うまフランスパンで挟んだ巨大サンドイッチ「MEGAウインナーフランス」をおせちの代わりにモグモグ



おせちは高いのに基本的に冷たいので身体が冷えてなんだかヤダ！ってことで、「おせちの代わりにピザが食べたい」ということになり、んじゃ何にしようかな～と考えながら年末に市場をお買い物のためにウロウロしていたところ、パン屋さんのメサベルテ茨木店の入口にとんでもないものが展示されているのを発見。



コレ





なんじゃこりゃ！





長さ30センチ以上！でかい！





レジで他のパンの会計時に聞いてみたところ、「事前予約可能」「12月31日までやってる」「大体2～3日後に渡せる」とのことだったので写真を撮って実家でみんなに見せて「ピザの代わりにコレを焼いて食べよう！」と提案したところ、「そうしようそうしよう！」となり、12月28日(日)に予約、12月30日(火)の正午過ぎに取りに行ってきました。



メサベルテ茨木店に到着～





ででーん！





実物は持ってみるとかなり重たい。





「焼かずにそのままでも食べられるが、チーズをかけて焼くと美味い！」とレジで店員さんから聞いたので「ほほぅ……」ということで近所のスーパーでチーズもゲット。



いざ開封。





キッズが大好きそうな雰囲気のオーラを醸し出しています、とってもジャンキー。





真半分に切れば実家のオーブントースターにも入るかな……と思いきや、想定外の巨大さのためムリ。3等分に切ることに。



で、実際に切ってみたのがコレ。それでもまだでかーい！おっきーい！断面の見えてるウインナーがかなり美味そうな予感！





上にチーズをギュギュッと詰めます。パラパラかける感じだと明らかに左右へ溶けて流れるのでちょっとムズい。





オーブントースターで焼きます。今回は「惣菜パン」を温めるモードであらかじめ予熱してから6分間チンするとちょうどいい感じに。





できました～！わ～！





表面もふんわりから適度なパリパリになり、香ばしい。ウインナーからじゅんわりと肉汁があふれ、パンの部分に染み込み、実に美味い！というか当然と言えば当然なのですがパンがハイレベル。





なお、メサベルテ公式アカウントによると店舗によっては当日店頭販売もアリとのことですー！



