驚愕の巨大ウインナーソーセージを激うまフランスパンで挟んだ巨大サンドイッチ「MEGAウインナーフランス」をおせちの代わりにモグモグ
おせちは高いのに基本的に冷たいので身体が冷えてなんだかヤダ！ってことで、「おせちの代わりにピザが食べたい」ということになり、んじゃ何にしようかな～と考えながら年末に市場をお買い物のためにウロウロしていたところ、パン屋さんのメサベルテ茨木店の入口にとんでもないものが展示されているのを発見。
コレ
なんじゃこりゃ！
長さ30センチ以上！でかい！
レジで他のパンの会計時に聞いてみたところ、「事前予約可能」「12月31日までやってる」「大体2～3日後に渡せる」とのことだったので写真を撮って実家でみんなに見せて「ピザの代わりにコレを焼いて食べよう！」と提案したところ、「そうしようそうしよう！」となり、12月28日(日)に予約、12月30日(火)の正午過ぎに取りに行ってきました。
メサベルテ茨木店に到着～
ででーん！
実物は持ってみるとかなり重たい。
「焼かずにそのままでも食べられるが、チーズをかけて焼くと美味い！」とレジで店員さんから聞いたので「ほほぅ……」ということで近所のスーパーでチーズもゲット。
いざ開封。
キッズが大好きそうな雰囲気のオーラを醸し出しています、とってもジャンキー。
真半分に切れば実家のオーブントースターにも入るかな……と思いきや、想定外の巨大さのためムリ。3等分に切ることに。
で、実際に切ってみたのがコレ。それでもまだでかーい！おっきーい！断面の見えてるウインナーがかなり美味そうな予感！
上にチーズをギュギュッと詰めます。パラパラかける感じだと明らかに左右へ溶けて流れるのでちょっとムズい。
オーブントースターで焼きます。今回は「惣菜パン」を温めるモードであらかじめ予熱してから6分間チンするとちょうどいい感じに。
できました～！わ～！
表面もふんわりから適度なパリパリになり、香ばしい。ウインナーからじゅんわりと肉汁があふれ、パンの部分に染み込み、実に美味い！というか当然と言えば当然なのですがパンがハイレベル。
なお、メサベルテ公式アカウントによると店舗によっては当日店頭販売もアリとのことですー！
”MEGAウィンナーフランス”— メサベルテ (@mesaverteshop) December 25, 2025
特に目を引く一品かと！
バタールサイズのウィンナーをどーんと丸ごとサンドしました🥖
一部、当日店頭販売も行ってます
貴重なので見掛けたら即GETしてください
パーティーの仲間に入れていただき、メサベルテの味を楽しんでください🎅✨ pic.twitter.com/HrGvYNeZ8B
・関連記事
イオンのおせち「芝濱膳 和洋中おせち三段重『五萬福』」を食べてみたよ試食レビュー - GIGAZINE
オリジン弁当のおせち「オリジンおせち 二段重」試食レビュー、色合いもよくかなり良い感じ - GIGAZINE
トップバリュのおせち和風三段重「慶（よろこび）」を買ったら何かが漏れていてねちゃくちゃに - GIGAZINE
コストコのおせち「銀座ローマイヤ 洋風おせち三段重 コストコオリジナル」はどんな感じなのか実際に買って食べてみました - GIGAZINE
究極の1人用おせち「こせち」をくら寿司で食べてみた、その味と中身とは？ - GIGAZINE
Oisixの和洋折衷三段重おせち「輝 極み」はどんな感じなのか実際に買って食べてみました - GIGAZINE
Oisixのおせち「上高砂」はどのようなおせちか実際に買って食べてみました - GIGAZINE
1品100円のおせちを集めて自分だけの「最高のオリジナルおせち」を作れるローソン「100円おせち」2019年版レビュー - GIGAZINE
簡単かつ組み合わせいろいろな「練り物おせち」を使ったお雑煮を作ってみました - GIGAZINE
見た目が豪華で切るだけ超ラクチンな「練り物おせち」を自作してみた - GIGAZINE
好きなおせち料理を好きなだけ選べる「100円おせち」で豪華オリジナル三段重おせちを作ってみた - GIGAZINE
見栄えのする「ワンプレートおせち」をできるだけ簡単に作ってみるとこうなる - GIGAZINE
「こんな見た目のチョコがあるのか！」ということでおせちっぽくチョコを詰めまくる「チョコレートおせち」の作り方 - GIGAZINE
贅沢にもウニや有頭海老がのった豪華なハワイアンおせち「ハワイアンニューイヤープレート」をEggs ‘n Thingsで食べてきた - GIGAZINE
「100円おせち」を詰め込んでぼっち用の豪華な三段重おせちを作ってみました - GIGAZINE
まめ（勤勉）に働き、まめ（健康）に暮らせることを願い、「まめおせち」を作ってみました - GIGAZINE
1品100円で好みのおせち料理を好きな分量だけ詰められる「単品おせち」で豪華な三段重おせちを作ってみました - GIGAZINE
手間暇かけず実にそれっぽい見た目で日持ちがしてコンパクトな「ドライフルーツおせち」をネットで材料をポチってそろえて作ってみました - GIGAZINE
シーフード・フルーツなどをぎっちぎちに詰め込んだ三段重「サラダおせち」を作ってみました - GIGAZINE
お漬け物でおせち三段重を作ってみたらこんな感じになりました - GIGAZINE
ミッキーマウスの形のお重だけでなく中まで徹底的にミッキーまみれのおせち試食レビュー - GIGAZINE
話題のおせちがワンフェス会場に登場するもわずか20分で売り切れ - GIGAZINE
グルーポンが「バードカフェ 謹製おせち」問題でお詫び、一体何が問題だったのか - GIGAZINE
「格安おせち」を業務用スーパーなどで買ってきたものだけで作ってみたらこうなった - GIGAZINE
コンビニおせち対決、セブンイレブンvsローソン～中身の比較編～ - GIGAZINE
コンビニおせち対決、セブンイレブンvsローソン～おせちの中身編～ - GIGAZINE
コンビニおせち対決、セブンイレブンvsローソン～三段重編～ - GIGAZINE
いかにもそれっぽい「スイーツおせち」を時間もお金もかけずに作ってみた - GIGAZINE
質実剛健な「アンチデラックスおせち」を作ってみた - GIGAZINE
今からでもまだ間に合う！30分で作るおせち三段重 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 試食, Posted by darkhorse
You can read the machine translated English article A huge sandwich made with an astonishing….