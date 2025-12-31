劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が興行収入100億円を突破
2025年9月19日(金)から絶賛劇場公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、公開から103日間で655万8000万人の観客を動員し、興行収入が100億円を突破しました。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
原作者・藤本タツキさんからは「たくさん見てくれてありがとうございました！まだ今でもずっと引きずっています！」とのイラスト付きコメントが発表されています。
ほか、キャストからのコメントは以下の通りです。
デンジ役・戸谷菊之介さん：
こんなに多くの皆さんに「レゼ篇」を楽しんでいただいて、めちゃくちゃ嬉しいですし、
僕たちも頑張って良かったなと思ってます！
これからもまだまだ上映あると思いますんで、引き続き、よろしくお願いします！！
マキマ役・楠木ともりさん：
素直に嬉しくて！観てくださった皆さんと分かち合いたい気持ちでいっぱいです。
たくさんの方に届いたという何よりの証拠だと思うので、お楽しみいただけたこと、とっても嬉しく思います！
早川アキ役・坂田将吾さん：
𠮷原監督をはじめとした数えきれないほどの作り手の皆様が注いだ並々ならぬ熱量に応えられるよう、全力でアフレコに臨みました。
その現場で感じていた皆様の熱量の大きさから、いずれその時が来るだろうとも感じていましたが、『チェンソーマン レゼ篇』が興行収入100億円を突破したと聞き、改めてとても感慨深く、嬉しい気持ちでいっぱいです。
レゼ役・上田麗奈さん：
作り手の皆さんの熱量をアフレコの時から感じていました。本当に魂を込めて、たくさんの時間をかけて、一つ一つ丁寧にくださっていたので、その思いごと全部皆さんに受け取っていただけたんだなというのがすごく嬉しいですし、タツキ先生の仰っていた「レゼという存在が残って欲しい」というその願いもきっと叶ったんじゃないかと思います。
渋谷センター街では2026年1月6日(火)まで、主題歌「IRIS OUT」「JANE DOE」を担当した米津玄師さんによるジャック企画が行われています。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は引き続き、映画館にて大ヒット上映中。2026年1月10日(土)には全国7劇場にて第2回応援上映が実施されます。
／— チェンソーマン【公式】 (@CHAINSAWMAN_PR) December 29, 2025
劇場版『 #チェンソーマン レゼ篇』
1/10(土)より第2回応援上映開催決定💥
＼
発声OK！
熱い声援を送って盛り上がりましょう！
【上映劇場】
・TOHOシネマズすすきの
・TOHOシネマズ日比谷
・TOHOシネマズ新宿
・TOHOシネマズ池袋
・ミッドランドスクエアシネマ
・TOHOシネマズ梅田… pic.twitter.com/6uJh8hfgee
そして続編『チェンソーマン 刺客篇』の制作が決まっています。
『チェンソーマン 刺客篇』ティザーPV／Chainsaw Man – Assassins Arc Official Teaser - YouTube
© 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社
