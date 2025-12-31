2025年12月31日 17時00分 映画

映画の興行収入が海賊版によって受けるダメージはジャンルによって変わりプラスの影響を受けることもあるという研究結果



オンライン海賊版が正規のコンテンツの売り上げに与える影響について、「オンライン海賊版はコンテンツ売上にネガティブな影響を与えない」という報告書がある一方で、海賊版サイトをブロックしたら正規コンテンツの消費量が上がったという研究結果があったり、海賊版書籍を取り締まると紙書籍の販売数が目に見えて増加したという研究結果があったりと、意見や研究結果が分かれています。オーストラリアのモナシュ大学とアメリカのサンノゼ州立大学の研究者らによる海賊版と映画の興行収入に関する研究では、海賊版の影響をポジティブに受けるかネガティブに受けるかは映画のジャンルによって変わる可能性が示されました。



Avengers assemble! When digital piracy increases box office demand - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733325000952





Online Piracy Can Boost Box Office Revenue, Study Suggests * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/online-piracy-can-boost-box-office-revenue-study-suggests/



モナシュ大学のクラウス・ アッカーマン氏やサンノゼ州立大学のウェンディ・A・ ブラッドリー氏らによる研究チームは、衝撃的な映像やサウンドが売りな作品やアクション映画を「スペクタクル」、ドラマやコメディなどの作品を「ストーリー」と区別し、海賊版が広く共有された2004年～2020年の800本以上の映画を分類しました。その上で、海賊版サイトのアップロードデータから、高品質の海賊版がいつオンラインに登場したかを追跡し、海賊版の登場により公開中の映画の興行収入が影響を受けたかどうかを推定しています。



分析の結果、まず海賊版の興行収入の影響は海賊版の質に依存していることが判明しました。872本のすべての映画を平均すると、高品質の海賊版の存在により興行収入が約3％増加したことが分かりました。一方で、低品質の海賊版の存在は興行収入を約24％減少させたことが判明しました。





また、作品が高評価だったり人気作品の続編だったりする場合、海賊版が興行収入に及ぼす影響が緩和される傾向が見られたとのこと。研究者らはこの理由について、高評価の映画や続編映画の場合、観客がすでに作品内容について強い先入観を持っていることが多く、海賊版があるからといって消費行動に影響する余地が少ないと説明しています。



次に、映画のジャンルによって海賊版が興行収入に与える影響が変化するかどうか分析しました。以下は、高品質の海賊版と低品質の海賊版が興行収入に与えた影響をジャンル別に示した表。「ストーリー」に分類される「ミステリー」「伝記」「コメディ」「ロマンス」といったジャンルでは、ほとんどの場合で全体の平均よりも興行収入のマイナスの影響が強く記録され、全体の影響は-26.6％でした。一方で、「スペクタクル」に分類される「アクション」「アドベンチャー」「ホラー」では多くの場合で海賊版が興行収入にプラスの影響を与えており、全体の影響は＋24.4％だと推定されました。





研究者らによると、スペクタクル志向の映画は「劇場で鑑賞する」ということに価値が重く置かれているため、「海賊版で見たら面白かったから映画館の大迫力で見たい」というような需要を生み出していると考えられるそうです。一方で、ストーリー志向の映画では情報としての価値が劇場鑑賞によって高められないため、海賊版を自宅で見ることで満足してしまい興行収入にマイナスの影響を与えると分析されています。



ブラッドリー氏は「私たちの研究は、デジタル著作権侵害がすべての映画に等しく悪影響を与えるわけではないことを示しています」と述べました。また論文の筆頭著者であるアッカーマン氏は「MARVEL映画のようなアクション・シリーズ作品は、現代の映画館での鑑賞体験に適しています。映画館はすでにこうした状況に対応して、より多くの『体験』や特別イベントを提供し始めています。映画業界は、必ずしも海賊版に対する厳しい取り締まりを行うことに力を入れる必要はなく、より良い劇場体験を提供することで、海賊版がむしろプロモーションとして機能します」と語りました。



「映像重視のスペクタクル映画は海賊版により興行収入が上がるが、ストーリー映画は海賊版により興行収入が下がる」という分析結果は、研究者らが事前に推測していたものと一致しましたが、プラス・マイナスともに想定していたよりも大きい影響が確認できたと研究者らは述べています。また、低品質の海賊版の場合は「より高品質の映画を改めて見たい」となり興行収入にプラスの影響を与えると推測できますが、実際の結果ではそれに反して低品質の海賊版は一貫して興行収入にマイナスの影響を与えていました。ただし、低品質の海賊版しかない作品が存在している一方で、高品質の海賊版がある作品は低品質の海賊版もたいてい存在していることから、統計的に不均衡が生じている可能性には注意が必要です。

