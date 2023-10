海賊版の視聴数と映画の興行収入には強い相関関係があるという調査結果

著作権を侵害する海賊版コンテンツの取り締まりは「海賊版の存在が著作権で保護されているコンテンツにネガティブな影響を与える」という考えを根幹として行われていますが、2015年には「オンライン上の著作権侵害がコンテンツの売上を変えるということを支持する証拠はない」と欧州委員会主導の調査で 報告 されたり、大規模海賊版サイトの閉鎖後に映画の興行収入が減少しているケースが 判明 したりと、海賊版がコンテンツの売上に悪い影響を与えない可能性が示されています。海賊版の調査会社である MUSO による新しい調査では、映画の著作権侵害は興行収入と強く関係していることが指摘されています。 MUSO study shows strong correlation between Box Office and Unlicensed Audience data https://www.muso.com/magazine/correlation-between-box-office-and-unlicensed-audience-data

