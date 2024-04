2024年04月16日 08時00分 ネットサービス

中国の研究者が「TikTokやYouTubeの海賊版ショートムービーは宣伝に役立つ」と主張

by Nordskov Media



YouTubeショートやTikTokなどのショート動画共有サービスで、映画を数分に要約する「ファスト映画」のように、著作権で保護されている映画やテレビ番組などを違法に利用した「海賊版クリップ」が投稿されることがあります。著作権侵害として問題視される海賊版クリップについて、北京大学の研究者は、一定の条件を満たす場合に海賊版がコンテンツの宣伝に役立つ可能性を示しました。



Pirating Foes or Creative Friends? Effects of User-Generated Condensed Clips on Demand for Streaming Services by Guangxin Yang, Yingjie Zhang, Hongju Liu :: SSRN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4738470



'Pirated' TikTok Clips Help to Promote TV Series, Research Finds * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/pirated-tiktok-clips-help-to-promote-tv-series-research-finds-240411/





インターネットで「バズる」ことで多くの人に共有され、爆発的に広まる動画のことをバイラル・ビデオと呼びます。バイラル・ビデオとして広まる動画の中には、著作権で保護された画像や動画などを不正に使用したものもあり、そのような動画は海賊版として違法である一方で、「バイラル・ビデオとして拡散されたことで、無料の大規模な広告として機能している」と考える人もいます。



過去には、マンガの海賊版が「最新作の売り上げ減少」と「旧作の売り上げ促進」という2つの効果をもたらすとの研究結果が発表されたり、欧州委員会に対し「オンライン海賊版はコンテンツ売上にネガティブな影響を与えない」と報告されたりしたこともありました。



「オンライン海賊版はコンテンツ売上にネガティブな影響を与えない」という報告書が存在するが欧州委員会は発表せず放置 - GIGAZINE





北京大学のビジネススクールである北京大学光華管理学院の研究者らが2024年3月26日に発表した論文「海賊版は敵か、それともクリエイターの友人か?」では、テレビシリーズがバイラル・ビデオとしてSNS上で拡散されている場合の宣伝効果などの影響を調査しました。



研究では、TikTokの中国版である抖音(ドウイン)を対象に、テレビ番組を短く編集した海賊版クリップの影響を調査しました。調査の意図として研究者らは、「2021年4月、500人以上の俳優や女優が、業界の70以上の大手企業や団体とともに、ショート動画プラットフォームでの著作権侵害に抗議しました。彼らは、TikTokのようなプラットフォームに対し、違法な映画やテレビのコンテンツを積極的に検出し、削除するよう求めています。これに応じたクリップの大量削除という出来事によって、中国で最も人気のあるサブスクリプションストリーミングサービスであるiQIYIの視聴状況がどのように変化したか確認しました」と説明しています。





結果として、バイラル・ビデオとしてTikTok(抖音)で広まった海賊版クリップが削除されることで、ストリーミングサービスでの正当な視聴数が3%減少していることが発見されました。論文では「私たちの実証結果は、TikTokの海賊版クリップがストリーミングサービスの需要にプラスの効果をもたらしていることを明らかにしています。この結果は、ユーザーが作成した海賊版クリップが権利者にとって敵ではなく、実際には味方の可能性があることを示しています」と結論づけています。



一方で、研究ではすべてのテレビ番組が海賊版クリップから同じ恩恵を受けるわけではないことも発見されています。複雑なストーリーのテレビシリーズは、海賊版クリップの恩恵を強く受ける傾向がありましたが、ジャンルに注目すると「ロマンス」「ファミリー」といった作品よりも、「犯罪/ミステリー」や「ファンタジー」といった作品の方が、海賊版クリップによる宣伝効果が大きいことが示されました。





研究者らによると、複雑な設定やストーリーの作品が海賊版クリップの恩恵を受けやすいのは、「これだけ見れば十分」となりにくいからと考えられるとのこと。加えて、低評価の番組をまとめた海賊版クリップより、高評価の番組を特集した海賊版クリップの方が、宣伝効果が高い傾向も示されました。



調査結果を受けて研究者らは「短く編集された海賊版クリップは、オリジナル作品の『視認性』を高めるという点からプラスの波及効果を生じさせていることが示唆されました。この波及効果は、オリジナル作品の品質が高いほど、ストーリーが魅力的であるほど強力です」とまとめた上で、「今回の結果は、経営および政策に関する豊富な洞察を提供します」と研究の意義について語っています。