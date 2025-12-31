2025年12月31日 18時00分 レビュー

ガス缶タイプより風力が強く充電して繰り返し使える電動エアダスター「200-CDADE004」を使ってみた



キーボードの隙間にたまったゴミや、カメラレンズの隙間に入ったほこりなどを吹き飛ばすのに使用するのがエアダスターです。エアダスターと言えばガス缶タイプのものが一般的ですが、ガス缶は消耗品であるというだけでなく、ゴミ捨て時にガスを抜かなければいけなかったり、逆さまにしての使用には不向きだったりと複数の問題を抱えています。そこで、充電式で繰り返し使え、風力もガス缶タイプより強力というサンワサプライの電動エアダスター「200-CDADE004」を見つけたので、実際に使ってみました。



200-CDADE004 電動エアダスター 充電スタンド 風量無段階調節 ノズル2種類 小型 ガス不使用 TypeC充電 逆さ噴射可能 クリーナー PC掃除 ブラック | 通販ならサンワダイレクト

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CDADE004



「200-CDADE004」の内容物は収納ポーチ、取扱説明書・保証書、本体、充電台、ノズル×2です。





本体はこんな感じ。サイズは幅70mm×高さ139mm×厚み37mmで、重量は292g。





本体正面に電源ボタンがあります。





電源ボタンを長押しすると起動。起動時は電源ボタン上にあるLEDが以下のように点灯します。





赤枠部分にはスライドスイッチがあり、風力を調整可能です。





本体に取り付け可能なノズルは2種類あり、左が標準ノズルで右がワイドノズル。





本体とノズルは接続部分に溝があるので、回して固定できます。





ノズルを装着した状態だとこんな感じ。筐体はアルミボディなので想像以上に重みを感じますが、代わりにプラスチック製にはない高級感があります。サイズ感はドライヤーよりも小さく、グルーガンと同じくらいのコンパクトさです。





本体底面は以下の通り。充電用のUSB-Cポートがあり、シリアル番号もここからチェック可能です。





充電台は以下の通り。中央から充電用のUSB-Cプラグが伸びています。





充電台の裏面はこんな感じで滑り止めのゴムが貼られています。





本体を載せると以下の通り。なお、充電中はLEDが赤色に点灯し、充電時間は公称4時間です。





収納ポーチには本体とノズル×2を入れることが可能です。





「200-CDADE004」の駆動音を動画で撮影したのが以下。ガス缶タイプのエアダスターよりも駆動音は明らかに大きいですが、代わりに風力もかなり強力です。サンワサプライによるとガス缶タイプのエアダスターの最大風速は秒速16メートル程度だそうですが、「200-CDADE004」の最大風速は最大秒速27メートルです。なお、動画を見るとわかる通り、風力を最大にして本体をフローリングなどの滑りやすい場所に置くと、風力があまりにパワフルで本体が後ろに滑ってしまいます。



最大風力で本体を置くとあまりに強力で後ろに滑る電動エアダスター「200-CDADE004」の駆動時の音 - YouTube





他にも、ガス缶タイプのエアダスターでは不可能な「本体を逆さにした状態での噴射」や、「引火の恐れのある場所での使用」も可能。実際、サンワサプライは「200-CDADE004」の用途のひとつにバーベキューなどでの「火おこし」を挙げており、これは火気厳禁のガス缶タイプのエアダスターではまず不可能です。





残念なポイントを挙げるとするなら、ノズルがそれほど細くないためキーボードのキーとキーの隙間に挿し込むことができないという点です。正規のパーツではキーの隙間にノズルを挿すことはできませんが、缶タイプのエアダスターのノズルを標準ノズルにテープで固定するなどして、極細ノズルを自作することはできそうです。





「替えのガス缶がない」や「残量が少なくなってきた」といった理由で、ついついエアダスターをケチりながら使ったことがあるという人も多いはず。そんな人にこそ、充電すればいつでも思う存分使える電動エアダスターはオススメでした。



なお、「200-CDADE004」はサンワサプライの直営通販サイトであるサンワダイレクトだけでなく、Amazon.co.jpでも販売されており、価格は税込8280円です。



Amazon | サンワダイレクト 電動エアダスター 充電スタンド付 USB-C充電 風量無段階調節 ノズル2種類付属 軽量 逆さ噴射可能 ガス不使用 ブロワー 小型 200-CDADE004 | エアダスター | 文房具・オフィス用品





また、「200-CDADE004」は以下のプレゼント記事からもゲットできます。



GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE

