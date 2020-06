カラムーチョが衣にザクザク入ってやみつきな辛さの「ファミチキ(カラムーチョ味)」を食べてみた

・関連記事

昆布ゼロなのに「コンブチャ」と呼ばれる謎の発酵ドリンク「KOMBUCHA(コン・ブチャ)」が数量限定・ファミマ限定で登場したので飲んでみた - GIGAZINE



酸味の効いたトマトソースにチーズがドカがけされた松屋「うまトマチーズハンバーグ定食」を食べてみた - GIGAZINE



牛・豚・鳥のうま味がパンチの効いた特製焼肉ダレでボリュームたっぷりに仕上がった「オールスター焼肉丼」を伝説のすた丼屋からお持ち帰りして食べてみた - GIGAZINE



スパイシーなピリ辛コブソースがジューシーチキンフィレのうま味を引き出すケンタッキー「デラックスチキンフィレサンド」を食べてきた - GIGAZINE



うまみと痛いほどの刺激が脳から快楽物質をドバッとあふれさせる「カップヌードル 激辛味噌 ビッグ」試食レビュー - GIGAZINE

2020年06月17日 21時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.