2020年12月31日 06時00分 ゲーム

Nintendo Switchをゲットしたらプレイすべき10のゲーム



2020年は新型コロナウイルスが猛威を振るい、世界的に外出自粛が叫ばれることとなった結果、ゲーム市場が想定外の盛り上がりをみせることとなりました。外出自粛期間に新しくNintendo Switchを購入した人や、すでに持っている人、さらには年末のボーナスやお年玉でNintendo Switchの購入を検討している人向けに、「Nintendo Switchをゲットしたらプレイすべき10のゲーム」を海外メディアのThe Vergeがピックアップしています。



10 great games from 2020 for your new Nintendo Switch - The Verge

https://www.theverge.com/22174197/nintendo-switch-best-games-2020-animal-crossing-pokemon



◆:あつまれ どうぶつの森





国内外で大ヒットを記録し、記事作成時点で世界累計販売本数が2604万本に到達した「あつまれ どうぶつの森」。2020年上半期にTwitter上で最も話題となったゲームとなっただけでなく、アメリカ大統領選挙の支持者集めに使用されたり、ハリウッドスターがプレイしていたり、外出自粛期間に美術館などがアート作品をゲーム内で再現したりと、いろんな話題を呼びました。



「あつまれ どうぶつの森」では自分の家だけでなくひとつの島を丸ごと自分好みに改造できるため、カミツキガメだらけの狂気の島を作る人もいれば、血しぶき・殺人・儀式などのホラー演出を楽しむ人もおり、プレイヤーがそれぞれの楽しみ方を見つけられる点もポイントです。



さらに、プレイヤーがドットを描いて自作する「マイデザイン」という機能を使えば、オリジナルの洋服を作成したり、既存のデザイン以外の旧作っぽい雰囲気たっぷりの道を舗装したりすることも可能で、ゲームにのめり込めばのめり込むほど「次はこれをしてその次は……」といった具合にやるべきこと、やりたいことが増えていき、深みにはまっていくという罪深いタイトルになっています。



「あつまれ どうぶつの森」でファッション&インテリア&都市デザインや釣りにカブの売買などなんでもできるどうぶつたちとの気ままなスローライフを満喫してみた - GIGAZINE





なお、「あつまれ どうぶつの森」はAmazon.co.jpでは5500円で販売されています。



◆:世界のアソビ大全51





2020年6月5日に発売された「世界のアソビ大全51」は、世界で人気の51種類のゲームをNintendo Switchでプレイできるというタイトル。収録されているゲームの種類はボードゲーム、カードゲーム、スポーツ、バラエティの4つで、将棋やチェスといった定番ボードゲームから、ゴルフやボーリングといったスポーツまでプレイできます。オフラインでもオンラインでもマルチプレイが可能で、Joy-Conのおすそ分けナシでマルチプレイできるゲームも多数用意されています。



Nintendo Switch 2020冬CM 『世界のアソビ大全51』篇 - YouTube





なお、「世界のアソビ大全51」はAmazon.co.jpでは3727円で販売されています。



◆:コーヒートーク



コーヒートークはシアトルにあるカフェで深夜にバリスタとして働く主人公が、お店を訪れる人々と心を通わせていくというゲーム。ジャンルは「コーヒーをいれながら、心と心をかよわせるノベルゲーム 」で、The Vergeは「このゲームにコーヒートークという名前以上に適切なタイトルはありません」「暖かくて心地よい夜を過ごすのに最適なゲームです」と記しています。



Coffee Talk - Teaser Video - YouTube





なお、「コーヒートーク」はAmazon.co.jpでは1600円で販売されています。



◆:Hades(ハデス)





ギリシャ神話をモチーフにした世界で繰り広げられるハイテンポな戦闘が特徴のアクションゲームが「Hades」。BastionやTransistor、PyreといったアクションRPGを生み出してきたインディーゲームスタジオのSupergiant Gamesが開発したタイトルです。The Vergeは「Hadesは同スタジオの過去の努力の集大成のようなタイトルで、冥界から逃れる際にプレイヤーはたくさん死ぬこととなるでしょうが、それぞれの失敗は新しいテクニックを探求し、キャラクターの役割について学ぶチャンスとなるでしょう。睡眠時間を失う準備をして下さい」と記しています。



Hades(ハデス) [Nintendo Direct mini ソフトメーカーラインナップ 2020.9] - YouTube





◆:ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド





2017年3月にNintendo Switchと同時に発売された、Nintendo Switchの名作タイトルのひとつが「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」です。The Vergeは「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルドがなければNintendo Switchでオススメのゲームリストを完成させることはできません。同作は任天堂にとって最初の真のオープンワールドゲームであり、広大で深みのある体験によって同ジャンルにあった根底を覆しました」と称賛しています。



実際にGIGAZINEでもレビューしており、圧倒的な自由度の中でプレイヤーの気の向くままに冒険できる爽快さは他に類を見ないほど。また、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」は続編の制作も決定しており、前日譚となる「ゼルダ無双 厄災の黙示録」も販売されているので、合わせてプレイするのがオススメです。



「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の圧倒的自由度&完成度にこれまで培われてきたゲーム観をぶち壊された - GIGAZINE





なお、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」はAmazon.co.jpでは6473円で販売されています。



◆:パズル探偵スカウト 失われたデータの陰謀





「パズル探偵スカウト 失われたデータの陰謀」はノベルゲームと数独風のビットマップパズルがひとつになったミステリーアドベンチャー。The Vergeは「馬鹿げているものの、感動的な犯罪ドラマを描いたノベルゲームとなっています。愛らしいキャラクターが驚くべきプロットのもとで描かれており、そのねじれ具合が最高です。また、同作はパズルゲームでもあり、手がかりを見つけて犯罪を解決するにはパズルに挑戦する必要があります。表面的にはあまり意味のない組み合わせのように思えますが、実際にはこの2つの要素がほぼ完璧に調和しています」と記し、ノベルゲームとしての側面とパズルゲームとしての側面の両方がゲームの不可欠な要素として成り立っているとしています。



◆:ポケットモンスター ソード・シールド





ポケットモンスターシリーズの最新作として登場した「ポケットモンスター ソード・シールド」について、The Vergeは「2019年に発売された最高のタイトルのひとつ」と記しています。また、ポケットモンスター ソード・シールドは2020年になってから有料ダウンロードコンテンツのエキスパンションパスを配信しており、新しいフィールドと新しいポケモン、そして新しい着せ替えアイテムなどが多数追加されているので、「すでにプレイしたもののエキスパンションパスはまだ未プレイ」という人も十分に楽しめます。



【公式】『ポケットモンスター ソード・シールド エキスパンションパス』「鎧の孤島・冠の雪原」初公開映像 - YouTube





なお、「ポケットモンスター ソード・シールド」はAmazon.co.jpでは5400円で販売されています。



◆:リングフィットアドベンチャー





「リングフィットアドベンチャー」も2019年に発売されたタイトルですが、2020年により注目を集めることになったゲームのひとつ。2020年の新型コロナウイルスのパンデミックによる外出制限の影響で、体を動かしたり筋トレしたりすることが難しくなりましたが、「リングフィットアドベンチャー」を使えば自宅で楽しくトレーニングすることが可能です。



実際に「リングフィットアドベンチャー」をプレイするとどんな風に体を鍛えられるのかは、以下のレビュー記事を読めばよくわかります。



筋肉を相棒に前へ進むNintendo Switch「リングフィットアドベンチャー」はトレーニングとゲームが融合した新感覚ゲームでした - GIGAZINE





また、「リングフィットアドベンチャー」はアップデートにより新しくリズムゲームモードが追加されており、音ゲーを楽しみながら体を鍛えることも可能です。



なお、「リングフィット アドベンチャー」はAmazon.co.jpでは8778円で販売されています。



◆:ベア・ナックルIV





「ベア・ナックルIV」は古典的な横スクロールアクションゲームで、おおよその要素はこれまでのシリーズから変更ありませんが、「今回は2Dビジュアルが素晴らしいものとなっており、ゲームプレイも合理化されており、少しモダンなゲームへと昇華されています」とThe Verge。加えて、「最高の部分は音楽かもしれません。有名な作曲家である古代祐三氏の新曲を含む素晴らしいサウンドトラックがあります」と、サウンドトラックが特に素晴らしいものとなっていると指摘しています。



Streets of Rage 4 - Official Launch Trailer - YouTube





なお、「ベア・ナックルIV」はAmazon.co.jpでは3417円で販売されています。



◆:スーパーマリオ 3Dコレクション





スーパーマリオブラザーズの35周年を記念して発売された「スーパーマリオ 3Dコレクション」は、NINTENDO64向けに1996年に発売された「スーパーマリオ64」、ニンテンドーゲームキューブ向けに2002年に発売された「スーパーマリオ サンシャイン」、Wii向けに2007年に発売された「スーパーマリオ ギャラクシー」という3つの3Dマリオをひとまとめにしたコレクションです。The Vergeは「スーパーマリオ サンシャインのコントロール性の悪いポンプに不満を感じるかもしれませんが、ほとんどの場合スーパーマリオ 3Dコレクションは楽しいものに仕上がっています。現代にこれらの旧作をプレイすることは、任天堂のデザイン哲学がどのように変化してきたのかを知る素晴らしい方法です」と記しています。



スーパーマリオ 3Dコレクション 紹介映像 - YouTube





なお、「スーパーマリオ 3Dコレクション」はAmazon.co.jpでは5918円で販売されています。