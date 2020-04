2020年04月24日 10時19分 ゲーム

あのイライジャ・ウッドが「あつまれ どうぶつの森」プレイヤーの島へカブを売りにやってくる、礼儀正し過ぎると話題に



Nintendo Switch向けゲームの「あつまれ どうぶつの森」は月間販売本数で世界記録を達成するほど記録的な売上を記録しており、一般ユーザーだけでなく芸能人の間でも流行しています。映画「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズで主人公のフロド・バギンズを演じたイライジャ・ウッドも「あつまれ どうぶつの森」にハマっているようで、Twitterユーザーのジェシカ・コヴァリックさんは自身の島にイライジャ・ウッドが遊びに来たことを明かしています。



How Elijah Wood ended up on stranger's Animal Crossing island | EW.com

https://ew.com/gaming/elijah-wood-animal-crossing-strangers-island/



Elijah Wood is the model Animal Crossing player - Polygon

https://www.polygon.com/2020/4/23/21233074/animal-crossing-new-horizons-elijah-wood-model-citizen



「あつまれ どうぶつの森」ではカブ価が毎日変動するため、高値を記録している日に外部ユーザーに島を開放すると、多くの人々がカブを売りに殺到します。@directedbyrianというTwitterアカウントを使用しているコヴァリックさんは、ある日自身の島のカブ価が599ベルと高値であったことから、Twitter上でカブを売りたい人に向けて島を公開しました。このツイートを見つけたあつまれ どうぶつの森ユーザーから大量のダイレクトメッセージ(DM)が送られてきたため、コヴァリックさんはユーザーに個別に島を訪れるためのパスワードを通知していったそうです。



my price for turnips is 599 bells!!! dm me for dodo code ???? #AnimalCrossingNewHorizons #acnh #turnipprices pic.twitter.com/dsU23mo9bw — jessa ???? (@directedbyrian) 2020年4月23日



すると、なんとあのイライジャ・ウッドの公式Twitterアカウントから「カブを売りたいからパスワードを教えてください!」というDMが届いたとのこと。



guys I tweeted my turnip prices and elijah wood just came to my island and hung out ???????????????????? this is the best day in quarantine yet pic.twitter.com/H3mYJWnvgR — jessa ???? (@directedbyrian) 2020年4月23日



以下のスクリーンショットがイライジャ・ウッドの公式Twitterアカウントから届いたDM。コヴァリックさんは「もちろん!」と即答しています。





そしてついにコヴァリックさんの島へやってきたイライジャ・ウッド。名前は「Elijah Wood(イライジャ・ウッド)」を略した「Elwood」。イライジャ・ウッドは自身の島を「Driftwood(漂流ウッド)」と名付けたようです。





イライジャ・ウッドは「あなたの島は美しい」とコヴァリックさんの島を褒めてくれた模様。





さらに、コヴァリックさんの島に訪れていた人たちと記念撮影まで。





イライジャ・ウッドが「いくつかフルーツをもらってもいい?」と、コヴァリックさんにフルーツをもらってもいいか尋ねるシーンもあったそうで、とても礼儀正しく著名人とは思えない程だったそうです。





さらに、イライジャ・ウッドは「ライアン・ジョンソン万歳!」と、映画「スター・ウォーズ/最後のジェダイ」で監督・脚本を務めたジョンソン監督を褒め称えるシーンもあった模様。



i knew i could trust elijah wood with my life #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/80K8K6pOIN — ᴋʟᴀᴜᴅɪᴀ (@bensforce) 2020年4月23日



なお、このツイートはジョンソン監督本人の目にも止まっていたようで、ジョンソン監督の公式Twitterアカウントのヘッダーにこのスクリーンショットを採用しています。