2020年09月02日 13時00分 ゲーム

「あつまれ どうぶつの森」でアメリカ大統領選の支持者集めに民主党が公式マイデザインを配布



2020年のアメリカ大統領選挙でインターネット上の有権者を組織するために、民主党がNintendo Switch向けの「あつまれ どうぶつの森」上でキャンペーンをスタートしています。



Biden campaign launches official Animal Crossing: New Horizons yard signs - The Verge

https://www.theverge.com/2020/9/1/21409727/biden-harris-animal-crossing-campaign-new-horizons-yard-signs-election



Biden Campaign Brings Centrist Yard Signage To Animal Crossing

https://kotaku.com/biden-campaign-brings-centrist-yard-signage-to-animal-c-1844916898



Joe Biden and Kamala Harris take the presidential campaign to Animal Crossing - Polygon

https://www.polygon.com/2020/9/1/21410285/biden-harris-2020-campaign-animal-crossing



新型コロナウイルスの感染拡大により、公共の場での集会が避けられるようになり、選挙のあり方も変化を余儀なくされています。民主党の大統領候補に指名されたジョー・バイデン氏らは、対面での集会の代わりにインターネット上でのライブ配信イベントや募金活動などを通し、有権者の獲得に努めてきました。民主党が大統領選挙における指名候補者を選出する民主党全国大会もインターネット上でライブ配信され、多くのゲストが映像で登場し、スピーチを行っています。



そして、新たに民主党が指名候補のバイデン氏と、副大統領候補のカマラ・ハリス氏を応援するための4つのマイデザインを発表しました。民主党がリリースしたマイデザインは以下の通りで、Nintendo Switch OnlineアプリでQRコードを読み取ることでゲーム内で使用することができます。



バイデン・ハリスと書かれたロゴ





「ジョー」とだけ書かれたロゴ





「チーム・ジョー」のロゴ





バイデン氏のトレードマークであるサングラスのロゴ





バイデン氏の選挙活動でデジタルパートナーシップディレクターを務めるクリス・チャントム氏は、海外メディアのThe Vergeに対して「どうぶつの森は世界中のコミュニティを結びつけるダイナミックで多様性のある強力なプラットフォームです」「バイデン氏やハリス氏の支持者が自身の島を我々のロゴで装飾すると、我々の選挙キャンペーンに参加し、つながることとなります」「11月の最終選に向けて有権者に会い、支持者を集めるための新しい創造的で革新的な方法のひとつとなります」と述べています。