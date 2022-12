2022年12月30日 23時00分 ゲーム

Nintendo Switchをゲットしたらプレイすべき10のゲーム



発売から5年が経過して2022年9月時点での累計販売台数は1億1433万台を突破している「Nintendo Switch」。2022年もそんなNintendo Switch向けのゲームがたくさんリリースされており、ミリオンセラーを記録したタイトルも複数あります。とどまるところを知らない人気っぷりのNintendo Switchのうち、プレイすべき10のタイトルを、海外メディアのThe Vergeがまとめています。



10 great games for your Nintendo Switch from 2022 - The Verge

https://www.theverge.com/23508647/nintendo-switch-best-games-2022-recommendations-roundup



◆:Card Shark





「Card Shark」は陰謀渦巻く18世紀のフランスを舞台に、トランプのイカサマを学び、相手を欺き、勝敗をコントロールして大金を手に入れるというアドベンチャーゲーム。ワインを注いでいる間に対戦相手の手札をのぞき見したり、トランプのシャッフルでイカサマを働いたりする中で、「ゲームが終わる頃にはカードの達人になったような気になれる」とThe Vergeは記しています。



Card Sharkがどんなゲームなのかは以下の動画でもチェック可能です。



Card Shark [Indie World 2022.5.11] - YouTube





Card Sharkはマイニンテンドーストアで税込1875円で販売されています。



◆:Neon White





「Neon White」は特殊な移動力と攻撃力を持つカードを駆使し、緻密に設計されたステージを駆け抜けながら戦うハイスピードファーストパーソンシューティング。The Vergeは「クリアタイムを縮めようとして頻繁にフロー状態に陥ってしまうことがあります。ビジュアルノベル形式で語られる荒唐無稽なストーリーと相まって、『最もビデオゲームらしいゲーム』になっていました」と記しています。



Neon Whiteがどんなゲームなのかは以下の動画でもチェック可能です。



Neon White [Indie World 2022.5.11] - YouTube





Neon Whiteはマイニンテンドーストアで税込2950円で販売されています。



◆:NieR:Automata The End of YoRHa Edition





全世界累計出荷本数が700万本を突破した「NieR:Automata」のNintendo Switch版が「NieR:Automata The End of YoRHa Edition」で、「NieR:Automata」と追加コンテンツの「3C3C1D119440927」がセットになっています。The Vergeは「NieR:Automataからのダウングレードはほとんどなく、グラフィックは他のプラットフォームほど素晴らしくないものの、多種多様なゲームスタイルや深いストーリー、心に残る音楽のすべてがそろっています」と称賛しています。



NieR:Automata The End of YoRHa Editionがどんなゲームなのかは以下の動画でもチェック可能です。



NieR:Automata The End of YoRHa Edition [Nintendo Direct mini ソフトメーカーラインナップ 2022.6.28] - YouTube





なお、NieR:Automata The End of YoRHa Editionはマイニンテンドーストアで税込5280円で販売されています。



◆:Nintendo Switch Sports





さまざまなスポーツを実際に体を動かしながらゲームの中で楽しむことができるというのが「Nintendo Switch Sports」。Wiiで大ヒットしたWii SportsのNintendo Switch版という位置づけです。The Vergeは「Nintendo Switch Sportsの最大の利点は、任天堂製のボウリングゲームがプレイできるということです。Wii SportsやWii Sports Resortでプレイしたのと同様に、Nintendo Switch Sportsのボウリングゲームは本物のボウリングによく似ています。また、Nintendo Switch Sportsのボウリングゲームには素晴らしいバトルロイヤルスタイルのマルチプレイヤーモードも含まれています。ボウリングが好きでない場合は、サッカーやバレーボール、テニス、バドミントン、チャンバラ、ゴルフなども遊ぶことができます」と記しており、ボウリングを特に推していました。



Nintendo Switch Sportsがどんなゲームなのかは以下の動画でもチェック可能です。



Nintendo Switch Sports 紹介映像 - YouTube





Nintendo Switch SportsはAmazon.co.jpでパッケージ版が税込4427円、ダウンロード版が税込3825円で販売されています。



◆:ペルソナ5 ザ・ロイヤル





The Vergeは「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」を史上最高のロールプレイングゲームのひとつとしており、これがNintendo Switchでプレイできるようになったことを喜んでいます。ペルソナ5 ザ・ロイヤルには魅力的なキャラクター、トリッピーなダンジョン、素晴らしい音楽が満載で、「他のプラットフォームほど優れたグラフィックではありませんが、携帯ゲーム機でプレイできるという贅沢が、Nintendo Switchでペルソナ5 ザ・ロイヤルをプレイする上での欠点を補ってあまりあります」と記しています。なお、The Vergeは「最初のクリアにかかったプレイ時間は100時間以上でした」と記しており、長編RPGをプレイしたい人には特にオススメかも。



ペルソナ5 ザ・ロイヤルがどんなゲームなのかは以下の動画でもチェック可能です。



ペルソナ3 ポータブル/ペルソナ4 ザ・ゴールデン/ペルソナ5 ザ・ロイヤル [Nintendo Direct mini ソフトメーカーラインナップ 2022.6.28] - YouTube





ペルソナ5 ザ・ロイヤルはAmazon.co.jpで税込6309円で販売されています。



◆:Pokémon LEGENDS アルセウス





「Pokémon LEGENDS アルセウス」は2022年1月に発売された作品で、ポケットモンスター ダイヤモンド・パールのスピンオフに当たる作品。Pokémon LEGENDS アルセウスはシリーズ初のアクションRPGになっており、「ポケットモンスターシリーズ開始以来ほとんど変わっていなかったゲームシステムの多くを再構築した作品」とThe Verge。シンオウ地方の前身であるヒスイ地方を舞台とした作品で、この作品でしか出会えないポケモンもいるので要チェックです。



Pokémon LEGENDS アルセウスがどんなゲームなのかは以下の動画でもチェック可能です。



Pokémon LEGENDS アルセウス 紹介映像 - YouTube





Pokémon LEGENDS アルセウスはAmazon.co.jpで税込5100円で販売されています。



◆:ポケットモンスター スカーレット・バイオレット





「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」はPokémon LEGENDS アルセウスで生まれたアクション要素に、シリーズ初のオープンワールド要素を盛り込んだ、さらに新しく進化したポケットモンスターシリーズの最新作。冒険の舞台となるパルデア地方を冒険しながらポケモンマスターを目指すストーリーと、学園のはぐれもの集団であるスター団をめぐるストーリー、各地に出現するぬしポケモンと戦うストーリーの3つをユーザーの好みの順番で進めていくことができます。



ポケットモンスター スカーレット・バイオレットがどんなゲームなのかは以下の動画でもチェック可能です。



ポケットモンスター スカーレット・バイオレット 紹介映像 - YouTube





ポケットモンスター スカーレット・バイオレットはAmazon.co.jpでそれぞれ税込5673円で販売されています。



◆:Rogue Legacy 2(ローグ・レガシー2)





「Rogue Legacy 2」は煩わしい欠陥を持つ多種多様なキャラクターを操作して挑む2Dローグライトアクションゲーム。ナイトやメイジといった標準的なクラスから、海賊、ボクサー、シェフといった一風変わったクラスまで用意されており、「プレイヤーがどのようにゲームをプレイするか」がゲームに反映されるという醍醐味も持ち合わせています。



Rogue Legacy 2がどんなゲームなのかは以下の動画でもチェック可能です。



Rogue Legacy 2 - Indie World Showcase 11.9.2022 - Nintendo Switch - YouTube





Rogue Legacy 2はマイニンテンドーストアで税込2800円で販売されています。



◆:スプラトゥーン3





「スプラトゥーン3」は人気インクシューティングアクションゲームのシリーズ第3弾。新ブキや新スペシャルウェポンが多数登場しただけでなく、ゲーム内で収集したアイテムを使ってカスタマイズしてディスプレイできるロッカーや、ゲーム内でプレイできる新要素として登場したカードゲームの陣取大戦ナワバトラー、進化したサーモンラン NEXT WAVEなど、メインコンテンツ以外でも新要素が盛りだくさんです。



スプラトゥーン3がどんなゲームなのかは以下の動画でもチェック可能です。



スプラトゥーン3 紹介映像 - YouTube





スプラトゥーン3はAmazon.co.jpで税込5591円で販売されています。