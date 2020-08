2020年08月06日 11時10分 ネットサービス

「あつまれ どうぶつの森」が2020年上半期にTwitter上で最も話題となったゲームに、Twitterが「ゲームとeスポーツ」についての統計を発表



Twitterが2020年上半期の「ゲームとeスポーツに関する統計情報」を発表しました。ゲームについて最もツイートした国や、最もフォローされたゲーム関連のトピックなどが明らかになっています。



Twitter insights on gaming and esports for the first half of 2020

https://blog.twitter.com/en_us/topics/insights/2020/gaming_esports_twitter_insights_first_half_2020.html



2020年上半期に投稿されたゲーム関連のツイートはおよそ10億超。日付別に見た場合には、「あつまれ どうぶつの森」の発売日である3月20日や、次世代プレイステーションである「プレイステーション 5」と同時発売されるローンチタイトルを発表した配信限定イベント「PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」でゲーム関連のツイートが一時的に急増しています。





2020年には多くの国でゲームが話題となっており、世界中のゲーマーがTwitterでゲームについて語り合いました。その中でも、「ゲームについて最もツイートした国」の1位は日本でした。2位以下は順に、アメリカ、韓国、ブラジル、タイ、フランス、イギリス、インド、スペイン、フィリピンとなっています。





2019年11月には特定の話題に関するツイートをフォローできる「トピック」という機能が登場して、お気に入りのゲームに関するツイートをチェックしやすくなりました。2020年上半期に「最もフォローされたトピック」の1位は「ゲーミング」、2位は「eスポーツ」でした。3位には「あつまれ どうぶつの森」で、ゲームタイトルとしては首位。4位以下は基本プレイ無料のバトルロイヤルモード「Call of Duty:Warzone」を追加して人気が過熱した「Call of Duty」、5位は「プレイステーション 5」の情報が多数発表されたことを受けて「プレイステーション」がランクインしています。





最も多くツイートされたゲームタイトルは「どうぶつの森」で、以下「Fate/Grand Order」、「ファイナルファンタジー」、「ディズニー ツイステッドワンダーランド」、「フォートナイト」と続きます。トピックとして多くのユーザーからフォローされているゲームタイトルが、必ずしも多数のツイートを生み出しているわけではないことがわかります。





2020年上半期に最も話題になったeスポーツブランドは、FPSチームを多数抱えている「FaZe Clan」。2位はブラジル人を中心に構成された「Made in Brazil」、3位はヨーロッパの「リーグ・オブ・レジェンド」シーンで覇権を握るチームを擁する「G2 Esports」など。





2020年上半期にはさまざまなゲーム関連イベントがオンラインで開催されました。ゲーム関連イベントのツイート数1位は「PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」、2位は「ニコニコニコネット超会議」、3位は次世代Xboxである「Xbox Series X」でリリースするタイトルなどを発表した「Xbox Games Showcase」でした。ゲーム関連イベントに関する特記事項として、Twitterは「PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」によって1カ月間のゲーム関連の会話が82%も増加したと記しています。





「PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」で発表されたゲームタイトルの中で最もツイートされたのは、「Marvel’s SPIDER-MAN Miles Morales」。2位は「Horizon Forbidden West」、3位は「グランツーリスモ7」でした。





一方、Electronic Artsのオンラインゲームイベント「EA Play Live」では、スケートボードゲーム「SKATE」、アメリカンフットボールゲーム「Madden NFL 21」、サッカーゲーム「FIFA 21」などのスポーツ系ゲームが人気。





Ubisoftのオンラインゲームカンファレンス「Ubisoft Forward」では、サバイバルFPS「FarCray 6」、クライムアクションゲーム「Watch Dogs Legion」、ステルスアクションゲーム「Assassin's Creed Valhalla」などのオープンワールド型アクションゲームの話題が上位を占めました。





「Xbox Games Showcase」では、人気FPSシリーズ「Halo」最新作「Halo Infinite」、ファンタジーRPG「Fable」、サバイバルアクション「State Of Decay 3」が話題でした。





以上の統計情報について、Twitterは新型コロナウイルスの流行について触れて、「多くの人が自宅にこもり、安全を確保し続ける中で、Twitter上でのゲーム関連の話題は減速する気配を見せていません」と述べて、2020年下半期もゲーム関連のツイートが盛んになるという予想を語りました。