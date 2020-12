無料で3D空間上のキーボードのデザインを手軽に確認できる「Keyboard Simulator」

・関連記事

キーボードの文字配列はどうして「QWERTY」なのか? - GIGAZINE



こだわりの自作エルゴノミックキーボードの遍歴・今後はKickstarterで販売も - GIGAZINE



PCのマウスを改造してキーボード&モニター付きのモバイルPCに仕上げた猛者が登場 - GIGAZINE



PCの中で自作PCを組み立てられるシミュレーションゲーム「PC Building Simulator」で実際にPCをいじってみました - GIGAZINE



無料でPS5をゲットした気分だけが味わえる「PS5シミュレーター」が登場 - GIGAZINE



2020年12月31日 09時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.