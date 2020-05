「あつまれ どうぶつの森」でカミツキガメだらけの狂気の島が話題に

2020年3月末時点で 販売本数が1177万本を突破 したNintendo Switch向けゲームの「 あつまれ どうぶつの森 」では、プレイヤーが自由に島を開発することで世界にひとつしかない自分だけの街並みを作り出すことができます。そんなあつまれ どうぶつの森の中で、カミツキガメを大量に集めた狂気の島が存在すると、海外ゲームメディアの Polygon がある島を取り上げています。 Animal Crossing: New Horizons fan tortures villagers with turtles - Polygon https://www.polygon.com/2020/5/19/21263662/animal-crossing-new-horizons-villager-torture-snapping-turtle-acnh-nintendo-switch-dom Polygonが注目したのはTwitterユーザー・ @miltank211 さんの島。@miltank211さんは自身のTwitter上で「完全に包囲されたちゃちゃまる」という文言と共にムービーを投稿しています。ムービーでは画面上を埋め尽くすカミツキガメに取り囲まれたちゃちゃまるの様子が記録されており、異様な雰囲気に圧倒されたTwitterユーザーから記事作成時点で5万5000回以上リツイート、16万件以上のいいねを集めています。

2020年05月20日

