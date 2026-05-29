2026年05月29日 18時35分 ヘッドライン

2026年5月29日のヘッドラインニュース



東急グループの展開する映画館チェーン・109シネマズが、2026年6月26日(金)から鑑賞料金および会員サービスを改定することを明らかにしました。近年、映画鑑賞料金は値上げ傾向にありますが、109シネマズの改定は会員なら鑑賞料金が現状維持または値下げになるという異例の内容となっています。



具体的には「木場」「二子玉川」「グランベリーパーク」「川崎」「湘南」「ゆめが丘」の6劇場では以下のようになります。基本的に会員は現行料金のまま、非会員だと100円～200円の値上げとなります。



券種 現行料金 改定料金 非会員 会員 一般 2000円 2200円 2000円 大学生 1500円 1600円 1500円 高校生 1000円 1100円 1000円 中・小学生 1000円 1100円 1000円 幼児(3歳以上) 900円 1000円 900円 シニア 1300円 1400円 1200円 エグゼクティブシート 3000円 3200円 - レイトショー 1500円 1600円 1500円 109シネマズデイ 1300円 1400円 1300円 ファーストデイ 1300円 1400円 1300円



「富谷」「佐野」「菖蒲」「港北」「ムービル」「名古屋」「四日市」「明和」「大阪エキスポシティ」「箕面」「HAT神戸」「広島」「佐賀」では以下のようになり、会員はおおむね100円値下げとなります。



券種 現行料金 改定料金 非会員 会員 一般 1900円～2000円 2000円 1800円 大学生 1500円 1500円 1400円 高校生 1000円 1000円 900円 中・小学生 1000円 1000円 900円 幼児(3歳以上) 900円～1000円 1000円 900円 シニア 1300円 1300円 1100円 レイトショー 1500円 1500円 1400円 109シネマズデイ 1300円 1300円 1300円 ファーストデイ 1300円 1300円 1300円



なお、「グランベリーパーク」と「明和」ではSCREENXの追加料金も600円から700円に改定されます。また、シニア割引の対象が「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げられます。一方、ペアならいつでも利用可能な割引「ペア割」は会員限定サービスとなります。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）



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◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

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★初出情報

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COMITIA159

日程：2027年3月14日（日）

場所：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール

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（く） — コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年5月28日







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37歳の女性漫画家が本格的に婚活を開始し、4歳年下の理想的な結婚相手と巡り合うまでの過程をまとめたマンガが面白い - Togetter









6.6 ジェイドとリルパァール pic.twitter.com/j2EwYJ5vvk — 恋々 (@inoriyurushi) 2026年5月28日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



霜降り明星せいやこと石川晟也の半自伝小説【人生を変えたコント】が映画になります㊗主演はなにわ男子の大橋くん㊗

僕は原作と脚本もやらせていただきます㊗

公開は12月18日から全国公開

理不尽ないじめに抵抗する学生たちのリアルな青春を描いた痛快ストーリーです… pic.twitter.com/hCX8InPkfO — 霜降り明星 せいや🕙 (@simofuriseiyam) 2026年5月28日







『パッセンジャー』日本版予告編｜7月10日(金)緊急公開 - YouTube





『スパイダー・ノワール』 OFFICIAL本予告2 カラー版｜プライムビデオ - YouTube





「トイ・ストーリー５」US版予告｜7月3日（金）劇場公開！ - YouTube





映画『ディスクロージャー・デイ』最新予告映像＜10月1日（木）全国公開！＞ - YouTube







映画『ディスクロージャー・デイ』

公開日変更のお知らせ



2026年7月10日(金)より公開を予定しておりました本作は、公開日を2026年10月1日(木)に変更することを決定いたしました。



作品を楽しみにされていたお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、公開まで今しばらくお待ちいただけますと幸いです。 — ユニバーサル・ピクチャーズ公式 (@universal_eiga) 2026年5月28日















◆新商品（衣・食・住）

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