2026年05月29日 18時40分 試食

ビーフパティ4枚の巨大バーガーにスモーキーなベーコンソースとマヨソースで暴力的なうまみが押し寄せるバーガーキングの「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」試食レビュー



バーガーキングから、直火焼きビーフパティ4枚を重ねた「ワンパウンダー」シリーズの新作として、刻みベーコンとスモーキーなベーコンソースを使った「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」が2026年5月29日から新登場しました。総重量545g＆総カロリー1615kcalのパワフルな品になっているとのことなので、さっそくスモークハウスザ・ワンパウンダーを食べてみました。



バーガーキング®公式サイト

https://www.burgerking.co.jp/event/detail/91



バーガーキングに到着。





店頭にはスモークハウスザ・ワンパウンダーのポスターが掲示されていました。





スモークハウスザ・ワンパウンダーを2個持ち帰ってきました。ワンパウンダーはサイズがかなり大きく「ハーフカットを注文するのがオススメ」とあったため、1個はハーフカットで注文しています。





スモークハウスザ・ワンパウンダーを購入するとステッカーも付いてきました。





スモークハウスザ・ワンパウンダーの包み紙込みの重量は実測で536g。総カロリーは公表値で1615kcalです。





包みを開くと以下のような感じ。





スモークハウスザ・ワンパウンダーの大きさを交通系ICカードと並べると以下のような感じ。





ハーフカットで断面を見てみました。ビーフパティ4枚の間からチェダーチーズがあふれています。





スモークハウスザ・ワンパウンダーの高さを交通系ICカードと並べると以下のような感じ。





バンズをめくるとコク深くスモーキーなバーガーキングの新開発ソース「特製スモークベーコンソース」とクリーミーな「マヨソース」がふんだんに使われているのがわかります。また、ビーフパティの上にある細長いのは刻みベーコンです。





スモークハウスザ・ワンパウンダーに思いっきりかぶりついてみました。ビーフパティ4枚が重なった肉のうまみと2種のソースが濃厚に広がるジャンキーな味わいを、ソースのスモーキーな風味がさらにワイルドにしてくれます。ビーフパティが4枚もあって肉の風味が強いため、ベーコンの味わいは少し弱いかも。とにかく肉のボリュームがすさまじいものの、ピクルスの酸味とマヨソースで後味はややさっぱりしている印象も受けました。





スモークハウス ザ・ワンパウンダーは2026年5月29日から全国のバーガーキングで期間・数量限定で販売しています。

