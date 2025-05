2025年05月29日 12時30分 サイエンス

TikTokで口をふさいで寝るのが流行中、「絶対にいい考えではない」と専門家



いびきが減る、顎のラインがシャープになるといった俗説を信じ、鼻呼吸をするために口をテープでふさいで寝る試みが若年層を中心に流行しています。確かに口をふさげば強制的に鼻呼吸が促されると思われますが、専門家は「メリットは限定的で、リスクが多い」と警鐘をならしています。



Please don’t tape your mouth at night, whatever TikTok says. A new study shows why this viral trend can be risky

https://theconversation.com/please-dont-tape-your-mouth-at-night-whatever-tiktok-says-a-new-study-shows-why-this-viral-trend-can-be-risky-256901



TikTokなどのソーシャルメディアでは、口をテープでふさいで寝るという「マウステーピング」がトレンドになっています。多くのユーザーが「睡眠と健康が改善する」と主張していて、昔から言われてきた「いびきが減る」「口が渇きにくくなる」「ぜんそくが改善する」といった効果に加え、「肌つやが良くなる」「消化機能が改善される」「顎のラインがシャープになる」といった新しい効果までが唱えられるようになりました。





ところが、こうしたマウステーピングのメリットは限定的だといいます。



カナダのオンタリオ州ロンドンにあるロンドン健康科学センターの調査によると、過去に実施されている睡眠障害をマウステーピングで防ごうと試みた研究8件のうち、有効性が認められたのはたった2件で、しかも観察された改善効果はほんのわずかだったとのこと。





さらに、口をふさぐことの深刻な害を報告している研究も確認されました。特に、鼻の気道が極端にふさがっているために口呼吸になっている人の場合、口をふさぐことで窒息のリスクが生じる可能性があります。このような「鼻詰まり」を起こしている人は鼻と口を同時にふさいでしまうことになるため、「マウステーピングは絶対におすすめできません」と専門家は指摘しています。



また、過去の研究では、鼻をふさぐことと睡眠時無呼吸症候群との関連性を調べたものしかなく、気分や肌つや、消化機能が良くなったり、ましてや顎のラインがシャープになったりするとのエビデンスは得られていません。





専門家は「睡眠に不安がある人は、信頼できる科学的な情報源に相談するか、睡眠の根本的な原因を治療してくれる医療専門家に相談するのが一番です。専門家に相談する前にマウステーピングのようなSNSの流行を試すと、エビデンスに基づいた治療法で治せたはずの症状が見逃される可能性があります。呼吸器系の疾患がなく、睡眠障害もなく、テープアレルギーのない健康な成人であれば、マウステーピングでわずかな効果が得られる可能性はありますが、まだ十分な証拠はありません」と述べました。