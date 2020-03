2020年03月25日 12時00分 サイエンス

「新型コロナウイルス感染症から回復した人の血液」を使った治療法の臨床試験がニューヨークで実施予定



世界各国で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対処するため、各国では不要不急の外出を控えるように呼びかけられているほか、ワクチンや治療薬の開発も進められています。そんな中、感染が拡大するアメリカのニューヨーク州では、「新型コロナウイルス感染症から回復した人の血液」を使った治療法の臨床試験が実施されると報じられました。



New York will be first state to test treatment of coronavirus with blood from recovered patients

https://www.nbcnews.com/health/health-care/new-york-will-be-first-state-test-treatment-coronavirus-blood-n1167136



Blood from recovered COVID-19 patients will be tested as experimental therapy in new trial | Live Science

https://www.livescience.com/covid-19-recovered-patient-plasma-trial.html





ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ州知事は2020年3月23日(月)、「一度は新型コロナウイルス感染症になったものの、その後回復した患者の血液」を使った治療法をテストすると発表しました。テストでは回復した人の血液から 血漿 ( けっしょう ) を採取し、症状が重い患者に対して投与する予定だとのこと。



病気から回復した人の血漿は「convalescent plasma(回復期血漿)」と呼ばれ、この中には体の免疫系が生産したウイルスへの抗体が存在しています。回復期血漿を別の患者に投与する治療法は古くから実施されており、1918年に流行したスペインかぜの際にも同様の治療法が使用されたほか、エボラ出血熱の治療にも回復期血漿を用いた治療が試みられています。



既に中国では2020年2月の段階で、新型コロナウイルス感染症患者の回復期血漿を用いたテストが行われており、試験的な段階ではあるものの効果がみられたと報告されています。3月20日(金)には、初めて回復期血漿を用いた治療を受けた患者が退院したことも報じられました。



新型ウイルス治癒者の血漿使い治療、重篤患者が退院 中国・武漢 国際ニュース:AFPBB News

https://www.afpbb.com/articles/-/3274796





クオモ知事は「人に抗体を注射すると、病気に対する免疫系を刺激して促進することを示すテスト結果がありました」「これはまだ試験の段階です。深刻な病状にある人々に対する臨床試験ですが、ニューヨーク州保健局はニューヨーク州で最高の医療機関と共に取り組んできました。今週から試験は開始されます」とコメント。一部の専門家は、回復期血漿を用いた治療が多少原始的な手法であると指摘しつつも、有効な治療薬がない現状では新型コロナウイルス感染症と戦う最善の策かもしれないと認めました。



ニューヨーク州の保健当局は今後数日間で、アメリカ食品医薬品局(FDA)から回復期血漿を用いた臨床試験が承認されると予想しているとのこと。FDAの広報担当者は、「回復期血漿を用いた治療の開発と利用可能性を促進するため、迅速に取り組んでいます」とコメントしています。



ジョンズ・ホプキンズ大学の感染症専門家であるArturo Casadevall氏は、以前から回復期血漿を用いた広範な治療を求めてきた人物であり、ニューヨーク州の決定を受けて「これは素晴らしいニュースです。数週間前に回復期血漿を使った治療について話し始めた時、これは単なるアイデアでしたが、今では現実のものとなりそうです」と述べました。