2020年06月16日 12時00分 サイエンス

新型コロナウイルス感染症の元患者から「ほとんどのSARSコロナウイルスを撃退可能な抗体」が分離される



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から回復した元患者の体内から、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対して非常に強力に作用する抗体が分離されました。また、研究の過程でSARS-CoV-2のみならずほとんどのSARSコロナウイルス(SARS-CoV-1)に有効な抗体も見つかったことから、将来的には広範な重症急性呼吸器症候群(SARS)に対応可能なワクチンや治療薬が登場すると期待されています。



Isolation of potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies and protection from disease in a small animal model | Science

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/06/15/science.abc7520



Super-potent human antibodies protect against COVID-19 in animal tests | Scripps Research

https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200615-burton-covid19antibody.html



COVID-19のワクチンや治療薬の開発につながる抗体の分離に成功したのは、アメリカ・スクリプス研究所で免疫学を研究しているトーマス・ロジャーズ氏の研究チームです。研究チームは、軽症から重症までさまざまな症状から回復した元COVID-19患者から血液サンプルを採取し、その中に含まれる免疫細胞を調べました。





免疫細胞にはさまざまな種類がありますが、研究チームが特に注目したのが、B細胞と呼ばれる免疫細胞です。B細胞は体内でウイルスなどの病原体を攻撃する抗体を生み出す免疫細胞で、一部は病原体が体内から消滅した後も「メモリーB細胞」として体内に残ります。一般的に、「感染症に対する免疫ができた」という場合はこのメモリーB細胞が存在することを意味しており、予防接種もこのメカニズムに基づいたものです。



1種類のB細胞が産生することができる抗体は1種類しかありません。そのため、研究チームは患者らから合計1000種類以上のB細胞を分離し、それらのB細胞から抗体遺伝子を抽出して研究室内で抗体を合成しました。





また、研究チームは多数見つかった抗体の効果を効率的に調べるため、SARS-CoV-2がヒトの細胞に侵入する際に使う受容体であるACE2というタンパク質を発現させる試験用の細胞を開発。試験用の細胞にSARS-CoV-2と抗体を加えて、どの抗体がヒトの細胞をSARS-CoV-2から守るかをスクリーニングしました。この作業により、血液サンプルの採取からわずか10日間という短期間で、複数の有望な抗体を特定することができました。



研究チームはその後、SARS-CoV-2やSARS-CoV-1に感染した細胞に抗体を加える実験により、その両方に効果を現す抗体を2種類特定しました。この抗体は、ウイルスの感染力を抑制することができることから、「中和抗体」と呼ばれています。研究チームが発見した2つの中和抗体は、非常に高レベルのSARS-CoV-2に感染したハムスターを用いた実験でも、ハムスターをSARS-CoV-2から保護することができたとのことです。



論文の共同著者であるElise Landais氏は、「私たちは、低・中所得国の人々を含め、COVID-19に対する治療法を最も必要とする人に今回見つかった抗体が役立てられるようにするつもりです」と話しました。また、筆頭著者であるロジャーズ氏も「私たちは目下、臨床試験に向けて抗体を大量生産する方法に焦点を当てています」と述べています。



研究チームによると、今回発見された抗体は、培養された細胞や動物実験により安全性が確認された後、早ければ2021年1月ごろに臨床試験が開始される予定とのことです。



また、今回の研究の過程で、COVID-19のみならず通常のSARSコロナウイルスにも有効な抗体が見つかったことについてLandais氏は、「この発見により、最終的にほとんどのSARSコロナウイルスに対して、少なくとも部分的な防御を提供する中和抗体が見つかると期待できます」と述べました。