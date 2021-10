新型コロナ感染後にワクチンを接種した人が持つ「ハイブリッド免疫」とは？

世界各国でワクチンが導入されるようになって間もなく、研究者は過去にCOVID-19に感染して回復した人のワクチン反応に特殊な免疫反応があることに気づき始めました。ワクチン接種を受ける前にCOVID-19に感染して回復した人は、突然変異したスパイクを中和できる抗体をもち、この抗体が新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)だけではなく他のコロナウイルスにも効果がある「 ハイブリッド免疫 」であることがわかっています。 COVID super-immunity: one of the pandemic’s great puzzles https://www.nature.com/articles/d41586-021-02795-x ハイブリッド免疫は「 メモリーB細胞 」と呼ばれる免疫細胞によるものである可能性がこれまでの研究で示唆されています。メモリーB細胞は何十年も生き残ることができる長寿な免疫細胞として知られています。感染やワクチン接種後に作られる抗体の大部分、 形質細胞 から作られますが、この細胞が死滅すると抗体レベルはもちろん低下します。しかし、形質細胞が死滅した後はより希少なメモリーB細胞によって抗体が産生されるようになります。 ロックフェラー大学の免疫学者であるMichel Nussenzweig氏によると、メモリーB細胞は形質細胞よりも質の高い抗体を作ることがあるとのこと。これはメモリーB細胞が時間の経過と共にコロナウイルスのスパイクタンパク質とより強く結合するための突然変異を獲得するからだそうです。COVID-19から回復した人がワクチン接種などで再びSARS-CoV-2のスパイクタンパク質にさらされると、このメモリーB細胞が増殖して非常に強力な抗体を大量に作り出します。

2021年10月18日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

