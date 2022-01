新型コロナのオミクロン株はマウスで変異して人に感染したのが起源だと判明

新型コロナウイルスの新たな変異株である「 B.1.1.529(オミクロン株) 」は、世界中で急速に感染が拡大しています。そんなオミクロン株はげっ歯類の体内で進化したのではないかと指摘されており、 中国科学院大学 の研究チームが「オミクロン株は、人間から新型コロナウイルスに感染したマウスで突然変異して、再び人間に感染したものだ」と主張する論文を発表しました。 Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8702434/ オミクロン株は2021年11月24日に南アフリカで初めて報告され、同月26日には世界保健機関(WHO)によって「感染増加が懸念される変異株」に指定されました。オミクロン株の特徴は「例外的に変異の数が多い」ということ。これまで報告されたデータによれば、オミクロン株は従来の変異株よりも肺に与えるダメージが少なく重症化リスクが低いと考えられるものの、ワクチンに対する耐性が高く、非常に高い感染力を持つとされています。

2022年01月06日 07時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

