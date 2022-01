「世界で最も安全なAndroidスマートフォン」をうたうプライバシー重視のスマホ「NitroPhone 2/Pro」が登場

データの暗号化と保護を提供するUSBキーを開発しているドイツ企業の NitroKey が、「世界で最も安全なAndroidスマートフォン」をうたうプライバシー重視の新型スマートフォン「 NitroPhone 2/NitroPhone 2 Pro 」を発表しました。NitroPhone 2/ProはGoogle Pixel 6/Proに基づいていますが、プライバシーに特化したモバイルOSである GrapheneOS を搭載し、オプションとしてマイクやセンサー類を取り除くことで物理的に盗聴を防ぐことも可能とのことです。 New: NitroPhone 2/Pro with 4.5 Years of Software Updates! | Nitrokey https://www.nitrokey.com/news/2022/new-nitrophone-2pro-45-years-software-updates NitroKeyは2021年9月に同社初となるスマートフォン「 NitroPhone 1 」を発表しました。NitroPhone 1も「世界で最も安全なAndroidスマートフォン」をうたっていましたが、4カ月後の2022年1月4日に発表した「NitroPhone 2/Pro」も、セキュリティやプライバシーに特化したAndroidスマートフォンになっているとのこと。 NitroPhone 2/ProのハードウェアはいずれもGoogle Pixelが基となっており、NitroPhone 2がPixel 6、NitroPhone 2 ProがPixel 6 Proに基づいていますが、OSにはAndroidベースのオープンソースモバイルOSであるGrapheneOSを搭載しています。本体のベースにPixel 6/Proを用いたのは、セキュアブートを可能にする Titan M2 セキュリティチップが搭載されていることに加え、Androidサポートによりセキュリティアップデートを迅速に配布できるからだとNitroKeyは説明しています。

2022年01月06日

